Alınan bilgiye göre, Cendere Köprüsü yakınlarında pikniğe giden Ayşegül T. (15) ve kuzeni Hasan K. (11) serinlemek için Kahta Çayı’na girdi. Boğulma tehlikesi geçirerek suda çırpınan kuzenleri gören vatandaşlar, her iki kuzeni de sudan çıkartarak boğulmaktan kurtardı. Vatandaşlar tarafından kurtarılarak sudan çıkarılan Ayşegül T. (15) ve kuzeni Hasan K. (11) olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Kahta Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan kuzenlerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak : PHA