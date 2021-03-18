Tören, hükümet konağı Atatürk anıtı önünde yapılan anma programı çelenk sunumu, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Çelenk sunma programına Kaymakam Abdil Koç, Garnizon Komutanı Ufuk Arabacı, Kâhta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, Cumhuriyet Savcısı Atalay Kazancı, kurum amirleri, şehit yakınları ve gaziler katıldı.

Şehitlik ve şehit aileleri ziyaret edildi

Çelen sunma töreninin ardından Kaymakam Koç ve beraberindeki heyetle vatan uğrunda canını feda eden kahraman şehitlere dua okumak için şehitlikleri ziyaret etti. Burada yapılan dualarla kahraman şehitler bir kez daha yad edildi.

Kaymakam Koç ve eşi şehit ailelerine ziyaret gerçekleştirdi. Bu ülke için kan döken yiğitlerimizin annelerine ve babalarına bir kez daha minnettarlık duygularını ifade eden Kaymakam Koç, devlet ve millet olarak şehit ailelerinin her zaman ve her şartta destekçisi olduklarını ifade ederek kendilerine şehitliklerde dikilmek üzere fidan ve çeşitli hediyeler takdim etti.

Çanakkale Zaferi konulu program

Kaymakam Koç ve ilçe protokolü ziyaretin ardından İlçe Milli Eğitim tarafından Kahta Kültür Merkezi'nde düzenlenen Çanakkale Zaferi konulu programa katıldı. Burada öğrenciler tarafından düzenlenen çeşitli etkinliklerle beraber aziz ve kahraman şehitler için şiirler okundu ve günün anlama ve önemine dair konuşmalar yapıldı.

Program fotoğraf çekiminden ardından sona erdi.