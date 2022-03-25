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Türkiye’nin en büyük ceviz bahçesinde ilk defa mekanik ceviz budaması yapıldı

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde Türkiye’nin en büyük ceviz bahçesinde ilk defa mekanik ceviz budama makinesi ile budama yapılıyor.

25 Mart 2022 Cuma 10:10
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Türkiye’nin en büyük ceviz bahçesinde ilk defa mekanik ceviz budaması yapıldı

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde Türkiye’nin en büyük ceviz bahçesinde ilk defa mekanik ceviz budama makinesi ile budama yapılıyor.

Adıyaman İl Tarım ve Orman Müdürü Nurettin Kıyas, Kahta İlçe Tarım ve Orman Müdürü Zülkif Orak, Kahta Ziraat Odası Başkanı Fatin Rüştü Zorlu Turanlı ve tarım danışmanları, Tarık Kubilay’a ait Türkiye’nin en büyük ceviz bahçesinde mekanik ceviz budama makinesi ile yapılan budamayı yerinde görüp incelemelerde bulundu.

Kahta’ya ilçesine bağlı Çataltepe Köyü Kubilay Mezrası’nda 2 bin dekar alanda kurulu olan Türkiye’nin en büyük ceviz bahçesinde, mekanik ceviz budama makinesi ile budama yapılarak zamandan tasarruf edilirken maliyetler de düşürülüyor.

Daha uygun fiyata dünyadaki rakipleriyle yarışabilmek için bu tür teknolojileri uygulandıklarını belirten ceviz bahçesi sahibi Ziraat Mühendisi Tarık Kubilay, ilk kez kullandıkları mekanik budama makinesiyle daha uygun fiyata dünyadaki rakipleriyle yarışabilecek fiyatta, kalitede ve rekoltede ürün üretmeyi hedeflediklerini söyledi. Ziraat Mühendisi Kubilay, “Bahçemiz 2011 yılında kuruldu. Şu an budama yapmaktayız. Yaptığımız budama işini mekanizasyon olarak yapmaktayız. Mekanizasyonla yaptığımız budama işlemi yaklaşık 10 gün civarında sürecektir. Biz bunu insan gücüyle yapmış olsaydık yaklaşık 1 buçuk ay sürerdi. Hem ciddi bir zaman kaybı hem bir ekonomik kayıp ve aynı zamanda da dünyadaki rakiplerimize maliyetlerimiz daha da artacağından pahalı ürün üretmiş olacaktık. Bahçemizde bu tür teknolojileri uygulayarak daha uygun fiyata dünyadaki rakiplerimizle yarışabilecek fiyatta, kalitede ve rekoltede ürün üretmekteyiz” dedi.

Adıyaman İl Tarım ve Orman Müdürü Nurettin Kıyas ise, “Bu ceviz bahçemiz şu anda Türkiye’de 2 bin dekarlık alanda kurulması münasebetiyle en büyük bahçe olma unvanını kazanmıştır. Bahçemizde şu an ilkbahar bakım ve budama işleri yapılmaktadır. Bu yıl bu bahçemizde ilk kez mekanik budama makinesi ile budama yapılmaktadır. Bu şu anda dünyada da kullanılan en iyi teknolojilerden biridir. Bahçe sahiplerimiz özellikle teknolojiden faydalanıp bahçe verimini arttırmak için büyük emek vermekteler. Bu kadar eğimli bir araziyi yüksek bir teknoloji ile işlemek gerçekten büyük bir özveri ve fedakarlık istiyor. Bahçe sahibimiz Tarık ve Ziya Kubilay kardeşler Adıyaman için büyük bir fedakarlık göstererek, böyle bir alana yatırım yapmışlar. Kendilerini kutluyorum” dedi.

Kaynak: iha
Son Güncelleme: 25.03.2022 11:20
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