Türkiye’nin en büyük ceviz bahçesinde hasat başladı

Kahta Kaymakamı Selami Korkutata, Adıyaman Tarım ve Orman Müdürü Nurettin Kiyas, Kahta Tarım ve Orman Müdürü Zülkif Orak, Kahta Ziraat Odası Başkanı Fatin Rüştü Zorlu Turanlı ve ekibi, ZNT Tarım yetkilisi Tarık Kubilay'ı ziyaret etti.

Yapılan ziyarette bahçe sahibi Tarık Kubilay, ziyaretçilere hasat ve işletme konusunda şunları söyledi: “ Ceviz bahçesi 2000 dekar üzerinde olup, hasatta ve işletmede görev alan çalışan sayısı 100 kişi üzerindedir. Hem ilçe çalışanına istihdam sağlaması hem de ülke ekonomisine büyük katkı sağlıyor” dedi.

Kahta Ziraat Odası Başkanı Fatin Rüştü Zorlu Turanlı ise, ilçemiz için önem arz eden ceviz bahçenin kurulumunda emek sarf eden ZNT ailesine teşekkür etti.