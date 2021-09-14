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Turanlı: Üretimin aksamaması için gübre fiyatlarına acil müdahale edilmeli

Adıyaman'ın Kahta Ziraat Odası Başkanı Fatin Rüştü Zorlu Turanlı, üretimin aksamaması için artan gübre fiyatlarına acilen müdahale edilmesi gerektiğini söyledi.

14 Eylül 2021 Salı 16:06
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Turanlı: Üretimin aksamaması için gübre fiyatlarına acil müdahale edilmeli

Kahta Ziraat Odası Başkanı Fatin Rüştü Zorlu Turanlı, “Ekim dönemine girdiğimiz bu günlerde gübre fiyatında geçen yıl bu mevsimde DAP 3.300 TL, 20-20 2.200 TL iken, bugün DAP 6.500 TL, 20-20 4.300 TL satılıyor. Yoğun gübre kullanımının başlayacağı önümüzdeki günleri düşünerek, üretimin aksamaması için artan gübre fiyatlarına acilen müdahale edilmelidir” dedi.

“Ülkemizi ve çiftçilerimizi bu zor durumda kurtarmak zorundayız”

Başkan Turanlı, tarım sektörü açısından yüksek girdi maliyetlerine yönelik sorunların 2022 yılında da çiftçinin en büyük sıkıntısı olacağına dikkat çekerek, “Önceden gübre fiyatlarındaki artışlarında kur bahane edilmekteydi. Kur yükselirken aynı hızda artan girdi fiyatları, kur gerilerken bırakın aynı oranda düşmeyi, yakın bir oranda dahi gerilemiyor. Fiyatların halen artış göstereceği söylentileri bizleri tedirgin ediyor. Konu ile ilgili yetkili mercilerin gübre artışlarına dair bir tedbir alması gerekmektedir. Yerli üretimin daha çok önem kazandığı pandemi döneminde tarımsal üretim sekteye uğratılmamalıdır. Acile bu artışların önüne geçilmelidir. Maliyetlerdeki artış çiftçiye verilen desteklere yansıtılarak aynı oranında destekler de artırılmalıdır. Ülkemizde üretimin devam edilmesini istiyorsak çiftçilerimizi bu zor durumda kurtarmak zorundayız” şeklinde konuştu.

 


 

Kaynak: PHA
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