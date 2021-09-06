Tunçmen: Eğitim kalitesini artırmak noktasında hepimize büyük sorumluluklar düşüyor

Bugün itibariye ders zilinin çaldığını kaydeden İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Halil Tunçmen, “Korona virüs salgını nedeniyle 2019 yılı Nisan ayından itibaren uzaktan eğitime geçen okullarımızda yeniden yüz yüze eğitime başlamanın heyecanını ve mutluluğunu öğrencilerimizle birlikte yaşıyoruz. Yeni eğitim öğretim yılına başlarken geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza ve onlara en iyi imkanları sağlamaya çalışan ailelerinin ve büyük fedakarlıklarla hizmet veren öğretmenlerimizin heyecanını ve coşkusunu yürekten kutluyorum" dedi.

“Velilerin okula girmesi durumunda ise HES kodu kontrolü yapılacak”

İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Halil Tunçmen, açıklamasının devamında ise, “Yarınımızın büyükleri olan çocuklarımızın en iyi şekilde eğitim görmeleri için yeni eğitim yılı öncesi okul idarecilerimiz okullarımızda gerekli çalışmaları yaparak hazırlıklarını tamamladı. Okullarımız, 'Okulum Temiz' belgesini alarak gerekli standartlara uygun hijyenik ortama sahip olduklarını da belgelemişlerdir. Yine aynı şekilde okullarımızda kurulan hijyen noktalarında el dezenfektanları bulunacak, öğrencilerimiz okula maske ile gelecek ancak gelişimsel sorunu olan veya maske takmakta zorlanan çocuklar için istisna olabilecek. Öğretmenlerimiz okulda bulundukları süre boyunca maske takacak. Veli ve ziyaretçiler mümkün olduğu kadar okul bahçesi ve okula alınmayacak. Velilerin okula girmesi durumunda ise HES kodu kontrolü yapılacak. Bu konuda velilerimizden anlayış bekliyoruz” ifadelerine yer verdi.

“Tüm çalışanlar haftalık PCR Negatif sonuçlarını okul idarecilerine vermeleri gerekiyor”

Konuşmasının sonunda aşı çağrısında bulunan Halil Tunçmen, “Okulda görevde yapan öğretmen ve personellerimiz için aşı zorunluluğu bulunmamakta. Aşı olmak istemeyen öğretmenler, personeller, kantin görevlileri ve servis şoförü gibi öğrencilerle temas halinde olabilecek tüm çalışanlar haftalık PCR Negatif sonuçlarını okul idarecilerine vermeleri gerekiyor. Tüm öğretmen ve eğitim çalışanlarımız, kendi sağlıkları, öğrencilerimizin korunması ve eğitim hizmetlerinin bir daha aksamaması için lütfen aşı olsunlar. Kuşkusuz, toplumun eğitimini daha ileri düzeye çıkarmak ve eğitim kalitesini artırmak noktasında hepimize büyük sorumluluklar düşmektedir. Eğitim öğretim camiası ile birlikte ülkemizi bu alanda çok daha üst noktalara taşımanın gayreti içerisinde olacağız. Bu duygu ve düşüncelerle, 2021-2022 eğitim öğretim yılının, başta sevgili öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz olmak üzere tüm eğitim camiamıza hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.