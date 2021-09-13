Sosyal hizmetlerden Başkan Aslan’a teşekkür plaketi

Kahta’da engelli vatandaşların ihtiyaçları konusunda Kahta Bedensel Engelliler Derneği’nin aktif bir şekilde faaliyet gösterdiğini ifade eden Kahta Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Şevket Erşahin, “Kurum olarak bizlerle sürekli istişarelerde bulunan hem bizden destek alan hem de bizlere katkı sunan Kahta Bedensel Engelliler Derneğimize başarılı çalışmalarından dolayı teşekkür etmek istedik. Bu vesile ile Dernek Başkanı Serkan Aslan’a bir plaket takdim ettik. Derneğimizi önemsiyoruz ve kurum olarak sürekli yanlarında olacağımızı ifade etmek istiyorum. Tekrardan kendilerini kutluyor ve çalışmalarında başarılar diliyorum” dedi.

“Engelli kardeşlerimizin maddi ve manevi yanındayız”

Plaketli teşekkür sonrası memnuniyetlerini dile getiren Kahta Bedensel Engelliler Derneği Başkanı Serkan Aslan ise, “Yaklaşık 16 yıldır üstlendiğim bu görevde sürekli engelli kardeşlerimin maddi ve manevi destekçisi oldum. Bazen bu kardeşlerimi ziyaret edip sadece hal ve hatırlarını sormak ve yüzlerindeki o mutluluğu görmek, yaşama olan bağlılıklarını dahi görmek bizlere üstlendiğimiz bu görevin sorumluluğunu ve maneviyatını göstermektedir. Dernek olarak sürekli bu çizgide hareket ettik. Bugüne kadar Adıyaman genelinde ve il dışında yaşayan engelli hemşerilerimize yardım elimizi uzattık. Bütün bunları yapmamıza vesile olan destekçilerimize ve bağışçılarımıza özellikle teşekkür etmek istiyorum. Kahta’daki faaliyetlerimizde bazen kendilerinden destek aldığımız Kahta Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğümüz bizlere çalışmalarımızdan dolayı plaket takdim ettiler. Tüm destekçilerimiz, bağışçılarımız, şahsım ve dernek adına Kahta Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Şevket Erşahin’e nazik düşüncelerinden dolayı teşekkür ediyorum” diye konuştu.