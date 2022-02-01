Serası yıkılan çiftçi destek istiyor

Geçtiğimiz hafta meydana gelen yoğun kar yağışının ardından Adıyaman ve ilçelerinde bir çok yollar kapanmış yer yer maddi hasar oluşmuştu. Kahta ilçesinde bulunan 20 dönüm arazi üzerine kurulmuş ve 15 dönümlük alanı kapalı bulunan sera da yoğun kar yağışından etkilenerek seranın çatı kısmında çökme oldu. Abuzer töken'e ait olan serada organik domates ve salatalık üretiliyordu.

Sera sahibi Töken, yoğun kar yağışından etkilenerek çatısı çöken serada 10 ton domatesinin ezildiğini ve çatısının ardı ardına çöktüğünü belirterek destek istedi. Seranın 15 milyon TL olduğunu vurgulayan Töken, "Seramız 15 dönümü kapalı alan olmak üzere toplam 20 dönüm arazi üzerine kurulmuştur. Burada organik domates ve salata üretimi yapıyorduk. TPAO tarafından kazılan kuyularda elde edilen sıcak suyla ısıtmayı sağlıyordu. 20 kişi çalışan seramızın bugün yapılmasa maliyeti 15 milyon TL değerindedir. İçeride yaklaşık 10 ton domates ezildi, daha önce yağan karda ise bitkilerin tamamı gitmişti. Yoğun kar yağışı nedeniyle çatılar çökenince bütün seralar ardı ardına yıkıldı. Devletimiz sağ olsun inşallah zararımızı karşılar. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü gelip zarar tespiti yaptı. Sayın Cumhurbaşkanımız, Sayın Valimiz ve milletvekillerimizden beklentimiz devletimizin bize sahip çıkmasıdır." dedi.

Kaynak: PHA