Polis ekiplerinden okulun ilk gününde sıkı denetim

Kahta İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, yarı yıl tatilinin sona ermesi ile beraber okulun ilk gününde okul önlerinde asayiş uygulaması denetimi yaptı.

Sömestr tatilinin sona ermesi ve eğitim öğretim döneminin başlamasıyla öğrenciler okula gelmeye başladı. İlçedeki okul önlerinde yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçmek için polis ekipleri, denetim gerçekleştirdi.

Öğrenciler hem okullarına hem de arkadaşlarına yeniden kavuşmanın heyecanını yaşarken öte yandan Kahta İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Ekipleri, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Trafik Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler de yapılan denetimlere destek verdi. Şüpheli görünen yayalara üst araması yapılırken kimi araçlar da durdurularak arama yapıldı. Durdurulan araçlar ve sürücüler denetlendi. Araçlar ve sürücüler didik didik aranarak herhangi bir suç unsuru olup olmadığı kontrol edildi.

Polis ekipleri ayrıca okulların civarındaki mekanlarda da sıkı denetimler gerçekleştirdi.

Kaynak: PHA