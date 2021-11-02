Galeriler Yazarlar
Adıyaman
Adıyaman Taziye Adıyamanlılar Adıyaman - Asayiş Yerel Genel Adıyaman ﻿Ulusal ﻿Çalışan Siyaset Bölge Haberleri Hikayeler ﻿Röportajlar Bunları Biliyormuydunuz Kitaplar Şiirler Magazin ﻿Gündem Fıkralar Adıyaman Tarihçe Adıyaman Coğrafya Yemekler Misafir Makaleler Asayiş Anılar ﻿Sağlık Türküler Sanatçılar Özel Haber Albumler Kültür Sanat Eğitim Bakanlık ﻿Ekonomi Seçim Haberleri Teknoloji Adıyaman - Bakanlık Bölge Yaşam İlan ﻿Politika Çevre BİLİM VE TEKNOLOJİ Moda ﻿Şambayat Haber
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO

Otopsi raporunu alamayan aileye haciz şoku

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde 5 yıl önce ölen Sinan Demirezen’in otopsi raporu çıkmadığı için ailesine haciz geldi.

02 Kasım 2021 Salı 23:08
198 Okunma
Otopsi raporunu alamayan aileye haciz şoku

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde 5 yıl önce ölen Sinan Demirezen’in otopsi raporu çıkmadığı için ailesine haciz geldi.

Kahta Yenimahalle’de üç yetim çocuğa bakan 36 yaşındaki Fatma Demirezen, 5 yıldır Malatya İnönü Üniversitesi’nden eşinin otopsi raporunu alamadığını belirterek eşi Sinan Demirezen’in ölmeden önce çekmiş olduğu kredileri kapatamadığını bu yüzden de evine haciz geldiğini söyledi. Çocuklarından birinin sarılık, değerinin astım ve kendisinin de hem astım, hem şeker, hem de tansiyon hastası olduğunu ifade eden Fatma Demirezen, “3 tane yetim çocuk annesiyim. 2006’da evlendim. 2016’da Şanlıurfa Harran Üniversitesi’nde sezaryen ile bir bebeğim dünyaya geldi. Bebeğim rahatsızlandı. O süreçte maddi sıkıntılar yaşadık. Eşim de kredi çekmek zorunda kaldı. 3 ay sonra bebeğimi kaybettim. Bebeğimi kaybettikten sonra eşim hastalandı. Eşimin sadece bir baş ağrısı vardı. Adıyaman Devlet Hastanesi’ne oradan da Malatya İnönü Üniversitesi’ne götürmemizi tavsiye ettiler. Hastanedeki yetkililer eşimin kullandığı antibiyotikler yüzünden böbreklerinin devre dışı kaldığını söyledi. İnönü Üniversitesinde eşimin yatış işlemini yaptık. Eşim 27 gün boyunca İnönü Üniversitesinde tedavi gördü. Eşim orada vefat etti. Eşimin neden vefat ettiğini bilmediğim için otopsi raporunu istedik. 5 yıl bitti 6. yıla girdik hala otopsi raporunu alamadım. Bütün gidebileceğim kurumlara gittim. Ama bir türlü otopsi raporunu alamadım. Ben 3 yetim annesiyim. Ben ancak yetimlerime bakabiliyorum evime gelen bu banka borçlarından, haciz memurlarından ve telefonları artık kaldıramıyorum. 5 yıldan fazladır Malatya İnönü Üniversitesi’nden eşimin otopsi raporunu alamıyorum. Alamadığım için de eşimin ölmeden önce çekmiş olduğu kredilerini kapatamıyorum. Evime gelen haczi kaldıramıyorum. Lütfen Allah rızası için bana yardım edin” diye konuştu.

Kaynak: iha
Son Güncelleme: 03.11.2021 09:24
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kahta Belediyesi kış hazırlıklarına devam ediyor
Kahta Belediyesi kış hazırlıklarına devam ediyor
Kızılay Haftası, Kahta’da düzenlenen etkinliklerle kutlanıyor
Kızılay Haftası, Kahta’da düzenlenen etkinliklerle kutlanıyor
Kahta'da hap ve uyuşturucuya 2 gözaltı
Kahta'da hap ve uyuşturucuya 2 gözaltı
Kahta’da Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı
Kahta’da Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı
Alman öğretmenler, Türk öğrencilerle buluştu
Alman öğretmenler, Türk öğrencilerle buluştu
Adıyaman’da bir tost fiyatına üç çeşit yemek
Adıyaman’da bir tost fiyatına üç çeşit yemek
Kütükten çıkan 3 sincap yavrusu biberonla besleniyor
Kütükten çıkan 3 sincap yavrusu biberonla besleniyor
Başkan Turanlı’dan 29 Ekim kutlaması
Başkan Turanlı’dan 29 Ekim kutlaması
Başkan Turanlı: Suyun mazereti olmaz, su üzerinde siyasette yapılmaz
Başkan Turanlı: Suyun mazereti olmaz, su üzerinde siyasette yapılmaz
Başkan Çatan: Zamlar esnafımızı ve vatandaşlarımızı mağdur etti
Başkan Çatan: Zamlar esnafımızı ve vatandaşlarımızı mağdur etti
Başkan Turan’dan Su Kesintisi Açıklaması
Başkan Turan’dan Su Kesintisi Açıklaması
Kahta Belediyesi, su kesintisinden dolayı özür diledi
Kahta Belediyesi, su kesintisinden dolayı özür diledi
Başkan Turanlı: Kanal Boyu 2. Etap Park çalışmalarımız hızla devam ediyor
Başkan Turanlı: Kanal Boyu 2. Etap Park çalışmalarımız hızla devam ediyor
Kahta’da hayatını kaybeden gazeteciler mezarı başında anıldı
Kahta’da hayatını kaybeden gazeteciler mezarı başında anıldı
Başkan Turanlı, gazeteciler gününü kutladı
Başkan Turanlı, gazeteciler gününü kutladı
Başkan Turanlı: Tütün alımı önceki yılda olduğu gibi bu yılda da sancılı başladı
Başkan Turanlı: Tütün alımı önceki yılda olduğu gibi bu yılda da sancılı başladı
Kaymakam Korkutata: Köprü vazifesi yürüten muhtarlarımızı önemsiyoruz
Kaymakam Korkutata: Köprü vazifesi yürüten muhtarlarımızı önemsiyoruz
Başkan Turanlı: Arikent deresinde zemin dolgu çalışmalarımız sürüyor
Başkan Turanlı: Arikent deresinde zemin dolgu çalışmalarımız sürüyor
Kahta’da otomobil takla attı: 2 yaralı
Kahta’da otomobil takla attı: 2 yaralı
Kahta’da otomobil takla atarak durabildi: 2 yaralı
Kahta’da otomobil takla atarak durabildi: 2 yaralı
Başkan Turanlı’dan Mevlid Kandili mesajı
Başkan Turanlı’dan Mevlid Kandili mesajı
Başkan Adsay güven tazeledi
Başkan Adsay güven tazeledi
Kaymakam Korkutata, ‘OSB Başkanı’ görevini de yürütecek
Kaymakam Korkutata, ‘OSB Başkanı’ görevini de yürütecek
Eğitimci-Yazar Aslanhan, 'Başarıya Gülümse’ dedi
Eğitimci-Yazar Aslanhan, 'Başarıya Gülümse’ dedi
Başkan Turanlı: Güneybatı çevre yolunda çalışmalar sürüyor
Başkan Turanlı: Güneybatı çevre yolunda çalışmalar sürüyor
İyilik-Der Kahta İlçe Temsilciliğinde Muhammet Yetiş dönemi
İyilik-Der Kahta İlçe Temsilciliğinde Muhammet Yetiş dönemi
Üstün yetenekli öğrencilere sertifikaları verildi
Üstün yetenekli öğrencilere sertifikaları verildi
Kahta’daki üstün yetenekli öğrencilere sertifikaları verildi
Kahta’daki üstün yetenekli öğrencilere sertifikaları verildi
Başkan Turanlı: İkinci Kapalı Semt Pazarı’nın startını verdik
Başkan Turanlı: İkinci Kapalı Semt Pazarı’nın startını verdik
Kahta’da kaza: 1 ölü, 1 yaralı
Kahta’da kaza: 1 ölü, 1 yaralı

Galeriler Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Adıyamanlılar
    Bedava bonus canlı casino bahis mersin escort gaziantep escort mersin escort escort gaziantep şelale çay kazanları istanbul nakliyat

    Altınşehir Mah.30163 Sok.Palmiye 2 sitesi B Blok. Kat.1 No 1 Adıyaman

    0533 659 63 36

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir.
    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim