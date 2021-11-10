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Organ Bağışı Haftasında vatandaşlara hediye

Adıyaman'ın Kahta Devlet Hastanesi Başhekim Uzman Dr. Mehmet Emin Parlak, 3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası nedeniyle kurulan standı ziyaret etti.

10 Kasım 2021 Çarşamba 14:56
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Organ Bağışı Haftasında vatandaşlara hediye

‘Organ Bağışı’ hakkında vatandaşların bilgilendirildiği standa, farkındalık oluşturmak için hediyeler verildi.

Organ ve doku nakli, tedavisi sadece nakil ile mümkün olan organları hasar görmüş hastalara umut ışığı olduğuna dikkat çeken Başhekim Parlak, “Günümüzde, birçok organ için naklin mümkün hale geldiği söylenebilir. Organ nakli konusundaki bilinç son yıllarda oldukça artmasına rağmen, tüm Dünya ve Türkiye'de de organ nakli bekleyen insan sayısı çok fazladır. Dünyada, organ nakli yapılmazsa yaşamı ölümcül bir tehlike altında olan 1 milyara yakın insan yaşamaktadır. Organ bağışına insanların daha duyarlı yaklaşmanın gerekiyor. Halkın ilgisi ve dikkatini çekmek ve organ bağışını arttırmak için bu gün son derece önemlidir” dedi.

 

Kaynak: PHA
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