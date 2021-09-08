banner186
Galeriler Yazarlar
Adıyaman 30°
açık
Adıyaman Taziye Adıyamanlılar Adıyaman - Asayiş Yerel Genel Adıyaman ﻿Ulusal ﻿Çalışan Siyaset Bölge Haberleri Hikayeler ﻿Röportajlar Bunları Biliyormuydunuz Kitaplar Şiirler Magazin ﻿Gündem Fıkralar Adıyaman Tarihçe Adıyaman Coğrafya Yemekler Misafir Makaleler Asayiş Anılar ﻿Sağlık Türküler Sanatçılar Özel Haber Albumler Kültür Sanat Eğitim Bakanlık ﻿Ekonomi Seçim Haberleri Teknoloji Adıyaman - Bakanlık Bölge Yaşam İlan ﻿Politika Çevre BİLİM VE TEKNOLOJİ Moda ﻿Şambayat Haber
BİST
1433.85
ALTIN
487.67
DOLAR
8.4707
STERLİN
11.6860
EURO
10.0275

Öğrenciler, sabit kanatlı iha ve uçan araba yarışmalarına hazır

Ay Yıldız Takımı, TEKNOFEST tarafından düzenlenen Sabit Kanatlı İHA ve Uçan Araç Tasarım Yarışmalara hazır.

08 Eylül 2021 Çarşamba 18:30
13 Okunma
Öğrenciler, sabit kanatlı iha ve uçan araba yarışmalarına hazır

Ay Yıldız Takımı, TEKNOFEST tarafından düzenlenen Sabit Kanatlı İHA ve Uçan Araç Tasarım Yarışmalara hazır.

Adıyaman’ın Kahta İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından desteklenen Ay Yıldız takımı Sabit Kanatlı ve Uçan Araç Tasarımı kategorisinde kendi tasarladıkları ve kodladıkları İHA ile Araba ile yarışacak. Kahta Anadolu Lisesi’nde çalışmalarını yürüten Ay Yıldız takımı hazırlamış olduğu Sabit Kanatlı İHA ile kaynak noktasından aldığı suyu depolayarak hedef noktasına ulaştıracak. Geleceğin araçlarından biri olarak görülen uçan araba alanında düzenlenen Uçan Araba Tasarım Yarışmasına da katılan Ay Yıldız Takımı, yoğun nüfus bölgeleri de dahil, yaşam bölgelerinde veya yerleşim bölgeleri arasında bir noktadan diğerine emniyetli bir şekilde seyredebilecek bir uçan araba tasarımı hazırladı.

13 Eylül 2021 Pazartesi günü Bursa Yunuseli Hava Limanı ve 21 Eylül İstanbul Atatürk Hava Limanında binlerce genç ile yarışacak olan Ay Yıldız Takımı, proje çalışmaları hakkında İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Halil Tunçmen’e bilgi verdi.

Kahta ilçesinde bulunan okullarda robotik kodlama ve STEM çalışmalarının son yıllarda arttığını kaydeden İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Halil Tunçmen, “Okullarımızda kurulan robotik kodlama ve STEM atölyelerine öğrencilerimiz büyük bir ilgi gösteriyor. Öğrencilerimiz, bu atölyelerde hazırladıkları projeye uygun olarak maketler geliştiriyor. Yine aynı şekilde robotik kodlamalar ile hazırlanan bu projeler yapay zeka ile canlandırılıyor. Bu çalışmalarda öğrencilerimiz projelerle, düşünebilmeyi, düşündüğünü faaliyete geçirebilmeyi, proje hazırlamayı ve en önemlisi de projelerini imkanlar dahilinde hayata geçirerek bir deneyim sağlıyor. Ay Yıldız takımımız bu çocuklarımızdan oluşuyor. Takımdaki öğrencilerimiz bir araya gelerek Sabit Kanatlı İHA ve Uçan Araba projesini hazırladı. Projelerini Kahta Anadolu Lisesinde bulunan Robotik Kodlama ve Teknoloji Atölyelerini kullanarak Danışman Emin Doğru’nun rehberliğinde tamamladı. Öğrencilerimizin bu girişimleri bizleri ziyadesiyle memnun etmiştir. Geleceğimizin teminatı olan öğrencilerimizin projelerini imkanlar dahilinde desteklemeye devam edeceğiz. Ay Yıldız Takımımıza çalışmalarından ötürü teşekkür ediyor yarışmalarda başarılar diliyorum.” şeklinde konuştu.

Kahta İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde düzenlenen programa, Kahta Anadolu Lisesi Müdürü Mehmet Onur ve Müdür Yardımcısı Emin Doğru ile Ay Yıldız Takımından Kaptan Serkan Demirgüç, Eyüp Kaplan, Ömer Karakuş ve Halit Aktaş katıldı.

Kaynak: iha
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kahta Kaymakamı Selami Korkutata görevine başladı
Kahta Kaymakamı Selami Korkutata görevine başladı
Kahta’da çıkan yangında 9 ton tütün yandı
Kahta’da çıkan yangında 9 ton tütün yandı
Kahta’da 33 bin öğrenci ders başı yaptı
Kahta’da 33 bin öğrenci ders başı yaptı
Tunçmen: Eğitim kalitesini artırmak noktasında hepimize büyük sorumluluklar düşüyor
Tunçmen: Eğitim kalitesini artırmak noktasında hepimize büyük sorumluluklar düşüyor
Turanlı’dan, yeni eğitim öğretim yılı mesajı
Turanlı’dan, yeni eğitim öğretim yılı mesajı
Kediye çarpmamak için az kalsın canından oluyordu - Videolu Haber
Kediye çarpmamak için az kalsın canından oluyordu - Videolu Haber
İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı
İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı
Kahta Belediyesi’nden borç yapılandırma uyarısı
Kahta Belediyesi’nden borç yapılandırma uyarısı
Kahta'da sene başı okul müdürleri toplantısı düzenlendi
Kahta'da sene başı okul müdürleri toplantısı düzenlendi
Öğretmenler pandemi tedbirleri doğrultusunda bilgilendirildi
Öğretmenler pandemi tedbirleri doğrultusunda bilgilendirildi
Kahta’da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı
Kahta’da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı
Pekmez kazanına düşen çocuk yaralandı
Pekmez kazanına düşen çocuk yaralandı
Kömür yüklü kamyon şarampole uçtu: 2’si ağır, 3 yaralı - Videolu Haber
Kömür yüklü kamyon şarampole uçtu: 2’si ağır, 3 yaralı - Videolu Haber
Eğitim Mil-Sen Kahta İlçe Temsilciliği’nde Emin Kaya dönemi
Eğitim Mil-Sen Kahta İlçe Temsilciliği’nde Emin Kaya dönemi
Ziraat Odası Başkanı Turanlı’dan Kahta Kaymakamı Koç’a veda ziyareti
Ziraat Odası Başkanı Turanlı’dan Kahta Kaymakamı Koç’a veda ziyareti
Başkan Turanlı: Kış aylarının yaklaşmasıyla alt ve üst yapı çalışmalarımızı hızlandırdık
Başkan Turanlı: Kış aylarının yaklaşmasıyla alt ve üst yapı çalışmalarımızı hızlandırdık
Başhekim Parlak: “Covid hastalarımızın hepsi aşı olmayanlardan oluşuyor”
Başhekim Parlak: “Covid hastalarımızın hepsi aşı olmayanlardan oluşuyor”
Kahta Devlet Hastanesinde Çocuk Gelişimi Polikliniği açıldı
Kahta Devlet Hastanesinde Çocuk Gelişimi Polikliniği açıldı
CHP Kahta İlçe Başkanı Celayer basın toplantısı düzenledi
CHP Kahta İlçe Başkanı Celayer basın toplantısı düzenledi
Milletvekili Tutdere: Kahta’nın sorunlarını biliyoruz, çözümü için mücadelemizi sürdüreceğiz
Milletvekili Tutdere: Kahta’nın sorunlarını biliyoruz, çözümü için mücadelemizi sürdüreceğiz
Kahta’da ‘siftah parası’ geleneğine devam
Kahta’da ‘siftah parası’ geleneğine devam
Kahta ilçesinde öğrenci velileriyle online toplantı
Kahta ilçesinde öğrenci velileriyle online toplantı
Alacak verecek tartışması silahlı kavgaya döndü: 1 yaralı
Alacak verecek tartışması silahlı kavgaya döndü: 1 yaralı
Kahta’da uyuşturucu ile mücadele hız kesmeden devam ediyor
Kahta’da uyuşturucu ile mücadele hız kesmeden devam ediyor
Alacak verecek kavgasında silahlar ateşlendi: 1 yaralı
Alacak verecek kavgasında silahlar ateşlendi: 1 yaralı
Kamyonetle hafif ticari araç çarpıştı: 16 yaralı - Videolu Haber
Kamyonetle hafif ticari araç çarpıştı: 16 yaralı - Videolu Haber
Jandarma’dan uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
Jandarma’dan uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
Kahta'da badem hasadı başladı
Kahta'da badem hasadı başladı
Minik judocular Türkiye Finallerinde Adıyaman'ı Temsil Edecekler
Minik judocular Türkiye Finallerinde Adıyaman'ı Temsil Edecekler
Adıyaman'da minibüsünün altında kalan çocuk öldü
Adıyaman'da minibüsünün altında kalan çocuk öldü

Galeriler Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Adıyamanlılar
    Bedava bonus canlı casino bahis mersin escort gaziantep escort mersin escort escort gaziantep şelale çay kazanları istanbul nakliyat

    Altınşehir Mah.30163 Sok.Palmiye 2 sitesi B Blok. Kat.1 No 1 Adıyaman

    0533 659 63 36

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir.
    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim