Öğrenciler, Deneylerini Tasarlayarak Öğreniyor

Adıyaman’ın Kâhta ilçesi Bölükyayla Ortaokulunda Fen Bilimleri dersini ilgili çekici hale getirmek, öğrencilerde deney bilinci oluşturmayı hedefleyen “Deneyimi Tasarlıyorum” etkinliği gerçekleşti.

Deneyimi Tasarlıyorum etkinliği Bölükyayla Ortaokulu çok amaçlı salonunda düzenlendi. Öğrencilere verilen deney malzemeleriyle belirli bir sürede deneyi yapmaları istendi. Deneyler, jüri üyelerince değerlendirilip puanlar verildi.

Düzenlenen etkinliği takip eden Kahta İlçe Milli Eğitim Müdürü Lütfü Başli, “Öğrencilerimizin uygulamalı etkinlikler yapmaları onlarda kalıcı bir öğrenmenin gerçekleşmesini sağlayacaktır. Soyut olan içerikler deney etkinlikleriyle somutlaştırılarak derslerin daha iyi anlaşılmasına katkı sunacaktır. Etkinlik için emek veren öğretmenlerimize teşekkür ediyoruz. Bu tarz etkinliklerin ilçemiz genelinde yaygınlaştırılması için de gerekli hazırlıkları yapacağız” diye konuştu.

Bölükyayla Ortaokulunda gerçekleştirilen deney etkinliğine İlçe Milli Eğitim Müdürü Sayın Lütfü Başli, Şube Müdürü Sinan Demir, okul idarecileri, öğretmenler ile öğrenciler katıldı.