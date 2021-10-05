Öğrenciler aşı hakkında bilgilendirildi

Kahta Anadolu Lisesinde yapılan programda, öğrenciler sağlık çalışanlarına mesleki alanda merak ettikleri soruları yöneltti.
Narince Köyünde devam eden programa, Adıyaman Vali Yardımcısı Abdulhamit Karaca, Kaymakam Selami Korkutata, İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Halil Tunçmen, İlçe Müftüsü Rıfat Çevik, İl Ambulans Servisi Başhekimi Dr. İshak Karakurt, köy muhtarları ile okul müdürleri katıldı.
Vali Yardımcısı Abdulhamit Karaca başkanlığında düzenlenen programda, aşılanma istatistikleri görüşülerek, aşılanma oranlarının yükseltilmesi doğrultusunda istişarelerde bulunuldu.
Kaynak: PHA