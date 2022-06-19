Müftü Çevik’ten ailelere 'Yaz Kur'an Kursu' çağrısı

Yaz tatillerinin güzel bir fırsat olarak değerlendirilmesi gerektiğini ifade eden Kahta İlçe Müftüsü Rıfat Çevik, Kuran Kurslarında eğitim alan çocukların hem ruhsal hem de sosyal anlamda büyük bir fayda göreceğini söyledi.

"Çocukların hem ruhsal hem de sosyal anlamda büyük bir fayda gördüğü aşikardır"

Çocukların, manevi hayatının şekillenmesinde Kuran kurslarının büyük bir öneme sahip olduğuna dikkat çeken Kahta İlçe Müftüsü Rıfat Çevik,"Kuran kurslarında çocuklarımıza hem değerler eğitimi hem de dini konuda her türlü İslami eğitim veriliyor. Yaz tatillerinin güzel bir fırsat olarak değerlendirilmesi çocukların ileriki yaşlarında manevi olarak huzura ermesine vesile olacaktır. Çocuklarınızı yaz tatillerinde mutlaka Kur’an kurslarına gönderin. Kurs sonunda bile bunun faydasını göreceğinize inanıyorum. Çünkü Kur’an kurslarında eğitim alan çocukların hem ruhsal hem de sosyal anlamda büyük bir fayda gördüğü aşikardır. Çocukların küçük yaşta aldığı eğitim, hayati önem taşıyacak kadar önemli bir eğitim sürecidir. Zira çocukların bu yaşta öğrendikleri bilgiler, yaşamları boyunca hafızalarında kalır. Çocuklarımız abdest almayı, namaz kılmayı, Kur’an okumayı ve diğer İslami eğitimlerini bu kurslarda öğreniyor. Bütün çocukların dinini öğrenip bunları yaşayabilmesi için küçük yaşta bu kurslardaki eğitimleri görmesi gerekir. O yüzden tüm ailelere sesleniyorum. Mutlaka çocuklarınızı yaz Kur’an kurslarına gönderin. Yaz Kur’an kurslarına gidecek bütün çocuklarımıza Allah’tan muvafakatler diliyorum. Kur’an kurslarında görev alacak olan bütün din gönüllüsü kardeşlerimize de görevlerinde başarılar diliyorum" dedi.

Kaynak: PHA