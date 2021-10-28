Kütükten çıkan 3 sincap yavrusu biberonla besleniyor

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde bir ağacın kovuğunda bulunan 3 sincap yavrusu biberonla besleniyor.

Kahta ilçesine bağlı dağ köylerinde yakacak ihtiyaçlarını karşılamak için ağaç kesen bir vatandaş kesilen ağaçların arasında 3 yavru sincabı gördü. Sincapların içinde bulunduğu kütükle beraber Kahta ilçe merkezindeki hayvansever Mahmut Çoban’a teslim etti. Sincapları sahiplenen Çoban, yavru hayvanları veterinerliğe götürüp sağlık taramasından geçirdi. Daha sona 3 yavru sincabı biberon ile besleyen Mahmut Çoban, sincapları kendi evladı gibi bakıyor. Hayvan sever Mahmut Çoban ile sincaplar arasındaki güçlü bağ ise esnafın ilgi odağı oldu.

Hayvansever Mahmut Çoban, “Sincapların beslenmelerini biberonla yapıyorum. Zaten gelir gelmez veteriner hekime gösterdim. Sağlık taramasından da yaptık. Çevredeki esnaflar da sincapları çok sevdi. Her gün gelip bakıyorlar. Herkes çok sevdi. Sincaplar büyüdükten sonra da tekrar doğaya bırakacağım” dedi.

iha