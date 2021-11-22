'Kurtuluş' Romanı Yazarı Çelebi’den Kaymakam Korkutata'ya ziyaret

Kültür, sanat ve edebiyat alanında Kahta'nın büyük bir potansiyeli barındırdığını belirten Kaymakam Selami Korkutata, ziyaret sırasında açıklamasında; “İncelediğim kadarıyla konusu, dil ve anlatım yönüyle Kurtuluş Romanı'nın ulusal anlamda toplumu derinden etkileyeceğini düşünüyorum. Kitap okumanın azaldığı bir dönemde bu vesileyle okumayı arttırması temennisiyle değerli yazarımızın bu önemli çalışmasını tebrik eder, başarılarının devamı dilerim” dedi.

Kurtuluş Romanı: 1990 yıllarda tıp teknolojisinin henüz gelişmediği bir dönemde ağır kanser hastası olan Kahtalı bir çocuğun ölümle yaşam arasındaki hikayesini anlatıyor. Kahta'dan başlayan ve kasabadan kasabaya, şehirden şehre sürüklenen bu gerçek yaşam hikayesi Adıyaman insanının samimiyetini, fedakarlığını ve dayanışma ruhunu da mükemmel bir dil ve anlatımla okuyucuya sunuyor.

