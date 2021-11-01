Kızılay Haftası, Kahta’da düzenlenen etkinliklerle kutlanıyor

Etkinlikler hakkında bilgi veren Türk Kızılayı Kahta Şubesi Başkan Yardımcısı Mustafa Çiçek, 29 Ekim - 04 Kasım Kızılay Haftası etkinlikleri kapsamında bir dizi ziyaretler gerçekleştirdiklerini, okullarda öğrencilerle buluştuklarını ve hafta kapsamında yardım malzemeleri dağıttıklarını söyledi.

2021 yılı Kızılay Haftası’nın ana temasının ise ‘Gönüllülük’ esası üzerine yapıldığına dikkat çeken Çiçek; “Türk Kızılayı Genel Merkezi ve Türkiye genelinde tüm şubeler tarafından çeşitli etkinliklerle kutlanan bu haftada Türk Kızılayı’nın kuruluş amacı ve yürüttüğü insani yardım faaliyetleri özellikle öğrencilere, gençlere ve kamuoyuna anlatılarak, Türk Kızılayı’na ve faaliyetlerine yönelik farkındalık yaratılmaktadır. Kızılay Haftası kutlamaları kapsamında öncelikli olarak faaliyet alanlarımıza ilişkin yaptığımız çalışmalara ve ilkelerimize dair gençlerimizi bilgilendirmek amacıyla okullarımızda tanıtımlar yapıldı ve öğrencilerimize hediye dağıttık. Bunun yanında ilçe merkezinde kurum amirleri, STK temsilcileri ve basın mensupları ziyaret edilerek yapılan faaliyetlerimiz hakkında bilgi verdik. Hafta etkinlikleri kapsamında fakir ve yardıma muhtaç ailelerimize 3500 adet alt eşofman, 2000 adet çeşitli giyim malzemesi ve okullarda da öğrencilerimize Kızılay bilekliği dağıttık” dedi.