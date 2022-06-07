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Kız öğrenci yurdunda el sanatları sergisi

Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Kız Öğrenci Yurdundaki öğrencilerin katıldığı Ahşap Boyama, Örgü, Resim, Geri Dönüşüm ve Ebru kursunda yapılan işlerden oluşan bir sergi açıldı.

07 Haziran 2022 Salı 10:51
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Kız öğrenci yurdunda el sanatları sergisi

Adıyaman Kız Öğrenci yurdunda gerçekleştirilen ve bir hafta açık kalacak sergiyi Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, Yurt Hizmetleri Müdürü Mekki Tekin ve Yurt Müdürleri kurdeleyi keserek açtı.
Kız öğrencilerin 2,5 ay süren eğitimlerinin ardından, hazırladıkları eserlerin gerçekten el emeği göz nuru işler olduğunu söyleyen Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, sergiyi öğrencilerle gezerek kurs öğretmenlerinden çalışmalar ve hazırlanan eserler hakkında bilgi aldı.
Ürünleri inceleyen Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş,"Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı kız öğrenci yurdunda kalan öğrencilerimiz derslerinden arta kalan vakitlerini yurtta el becerilerini geliştirecek mesleki ve hobi kurslarıyla değerlendiriyor. Ahşap Boyama, Örgü, Resim, Geri Dönüşüm ve Ebru kurslarımızda 2,5 aydır devam eden faaliyetin güzel örneklerini hep birlikte sergilemenin mutluluğunu yaşıyoruz. Kız öğrenci yurdumuzda ayrıca Osmanlıca, Kuran_ı Kerim, Arapça, Kuaförlük, Satranç ve İşaret Dili olmak üzere toplam 11 farklı branşta 480 öğrencimiz açtığımız bu kurslara katıldı. Bunlar bizim her zaman desteklediğimiz ve destekleyeceğimiz projeler. Bu kurslara katılan öğrencilerimiz hem kendilerini geliştiriyor hem de boş zamanlarını daha verimli bir hale getiriyor. Ahşap malzemelerin el emeği ve göz nuru ile rengârenk boyanması ile kızlarımızın ellerinde nasıl güzel bir hale gelebildiği, yapılan ince işçiliklerle nasıl güzel bir şekle döndüğünü gördük. Ben başta kurs hocalarımız olmak üzere bu kursa katılan tüm öğrencilerimize emeklerinden dolayı teşekkür ederim" dedi.
“Evde eskiyen eşyaları atmamayı öğrendik”
Ahşap Boyama, Ebru ve Resim ve Örgü kursuna katılan öğrenciler, kurs ve sergi hakkında şunları söyledi:
"Kendimizi geliştirmek amacıyla kurslara başladık. Kursta özellikle ahşap tepsilerin yapımına ağırlık verdik. Burada öğrendiğimiz teknikler ile aynı zamanda evdeki eşyalarımızı da atmayıp onları boyayıp yenileyebileceğimizi öğrendik. Böylece eski ve modası geçmiş diye düşündüğümüz birçok şeyi yeniden kullanılır hale getirmek mümkün. Evimizi tekrar yenileme imkânına kavuşmuş olacağız. İyi ki bu kurslar yurtta açıldı. Öğrencilerin çoğu farklı branşlarda açılan kurslarda hoşça vakit geçirmenin yanı sıra yeteneklerimizi ortaya çıkarıp bir meslek sahibi olduk diyebiliriz."
Ahşap Boyama Kursu Hocası Mehtap Binzet açılan sergide, farklı tekniklerde hazırlanan el yapımı ahşap ürünler ziyaretçilerin beğenisine sunulduğuna dikkat çekerek, İl Müdürü Fikret Keleş’e öğrencilerin hazırladığı el emeği göz nuru işlerden bir tepsi hediye etti.
Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Kız Öğrenci Yurdundaki öğrencilerin katıldığı Ahşap Boyama, Örgü, Resim, Geri Dönüşüm ve Ebru Kursuna katılan öğrenciler, öğretmenler ve İl Müdürü Fikret Keleş hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmedi.

Kaynak: PHA

Son Güncelleme: 07.06.2022 13:03
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