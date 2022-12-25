KİMDER’den öğrencilere ayakkabı yardımı

Hayırsever vatandaşlardan toplanan yardımlar ilçedeki ve ilçeye bağlı köy okullarında eğitim gören imam hatip öğrencilerine ayakkabılar İlçe Milli Eğitim Müdürü Lütfü Başli ve KİMDER Başkanı Osman Dündar ile Kahta Kızılay Şube Müdürü Mehmet Tevfik Sivil tarafından takdim edildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Lütfü Başli, Hayırsever İş İnsanı Hacı Yusuf Tatar başta olmak üzere tüm hayırseverlere ve KİMDER Başkanı Osman Dündar’a teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.