Kendisini asarak yaşamına intihar etti

Olay, sabah saatlerinde Kahta ilçesi Bayraktar Mahallesindeki bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, psikolojik sorunları olduğu öne sürülen 19 yaşındaki Mehmet Karabacak, oturduğu evin altındaki ambarda kendini asarak intihar etti.

Mehmet Karabacak’tan haber alamayan yakınları ambara gitti. Ailesi ambara geldiklerinde genci, iple asılı bir şekilde buldu. İhbar üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine intikal eden sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Mehmet Karabacak’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Talihsiz gencin cansız bedeni savcının incelemesinin ardından Kahta Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.