Kaymakam Korkutata’dan Gençlik Merkezine ziyaret

Gençlik Merkezi Müdürü Nebi Bulut ve personeli tarafından karşılanan Kahta Kaymakamı Korkutata, kurum binasını gezdi.

Ziyaret sırasında açıklama yapan Kaymakam Korkutata, gençlerin hizmetine sunulan kurumun kapılarının gençlere her zaman açık olduğunu, bu kadar kapsamlı bir kurumda eğitim, kurs, gönüllülük faaliyetleri, spor aktiveleri ve nezih bir kütüphane ortamı ile gençlerin tüm taleplerini karşılayacak düzeyde olduğunu söyledi.

Gençlerle sohbet eden Kaymakam Korkutata, “Gençlik Merkezinin konum olarak şehir merkezinden biraz mesafede görünüyor olması dezavantaj olarak görmemek gerekiyor. Şehir kalabalığından, görüldü ve rahatsız edici unsurlardan uzak olmasının çok büyük avantaj” dedi.