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Kaymakam Korkutata’dan Gençlik Merkezine ziyaret

Adıyaman'ın Kahta Kaymakamı Selami Korkutata, Gençlik Merkezini ziyaret ederek, faaliyetler hakkında bilgi aldı.

04 Ekim 2021 Pazartesi 16:54
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Kaymakam Korkutata’dan Gençlik Merkezine ziyaret

Gençlik Merkezi  Müdürü Nebi Bulut ve personeli tarafından karşılanan Kahta Kaymakamı Korkutata, kurum binasını gezdi.

Ziyaret sırasında açıklama yapan Kaymakam Korkutata, gençlerin  hizmetine sunulan kurumun kapılarının gençlere her  zaman açık olduğunu, bu kadar kapsamlı  bir  kurumda eğitim, kurs, gönüllülük faaliyetleri, spor  aktiveleri ve nezih bir  kütüphane ortamı ile gençlerin tüm taleplerini  karşılayacak düzeyde olduğunu söyledi.

Gençlerle sohbet eden Kaymakam Korkutata, “Gençlik Merkezinin konum olarak şehir merkezinden biraz mesafede görünüyor olması dezavantaj olarak görmemek gerekiyor. Şehir kalabalığından, görüldü ve rahatsız edici unsurlardan uzak olmasının çok büyük avantaj” dedi.

Kaynak: PHA
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