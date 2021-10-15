Kaymakam Korkutata, ‘OSB Başkanı’ görevini de yürütecek

Sanayide Kahta'nın lokomotifi ve özelikle tekstil-gıda ve daha birçok sektörde ihracat potansiyeli yüksek olan Kahta OSB'de, hedef yatırım açısından sürdürülebilir olanakları, işsizliği düşürmek ve ihracatı arttırmak hedefleniyor.

“Kahta OSB, ilçemizin en önemli iş ve yatırım alanı”

Yeni görevi hakkında açıklama yapan Kaymakam Selami Korkutata, “Kahta OSB, ilçemizin en önemli iş ve yatırım alanı. 3 binin üzerinde istihdamımız var. Nüfus potansiyelimizi de göz önüne alarak üretim alanlarımızı, buna bağlı olarak istihdam sayımızı arttırmamız gerekmektedir. Öncelikli hedefimiz halihazırdaki mevcut alanımızı daha da iyileştirmek ve 2.etabın açılması için tüm imkânlarımızı seferber etmektir. Bu vesileyle Kâhta OSB'de yatırım yapan, üretim ve istihdama vesile olan tüm sanayicilerimize vatandaşlarımız adına teşekkür eder, el ele vererek üretimde daha da büyümeyi temenni ederim" dedi.