Kaymakam Korkutata: Köprü vazifesi yürüten muhtarlarımızı önemsiyoruz

Kahta Öğretmen Evi’nde düzenlenen programa, Kahta Kaymakamı Selami Korkutata, Kahta Belediye Başkan Yardımcısı Yavuz Turan, Cumhuriyet Başsavcısı Emre Vurmaz, İlçe Emniyet Müdürü Oray Yeniay, İlçe Jandarma Komutanı Abdulkadir Ceran, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri ile köy ve merkez mahalle muhtarları katıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan Kahta Muhtarlar Derneği Başkanı M. Sait Çetinkaya, tüm muhtarlar adına programın düzenlenmesinde emeği geçen başta Kahta Kaymakamı Selami Korkutata olmak üzere herkese teşekkür etti.

Kahta Kaymakamı Selami Korkutata ise, “Vatandaşlarla devlet kurumları arasında köprü vazifesi yürüten muhtarlarımızı önemsiyoruz. Sizlerin şahsında tüm muhtarlarımızın Muhtarlar Günü’nü kutluyorum. Muhtarlarımız, köy ve mahallelerimizde bizlerin gözü kulağıdır. Her zaman yapacağımız istişare ve doğru tespitlerle en ücra köşeye varıncaya kadar vatandaşlarımıza hizmet etmek için muhtarlarımızla birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle devlet ve millet arasındaki en güçlü köprüyü teşkil eden tüm muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Günü’nü kutluyor, kendilerine sağlık, mutluluk ve görevlerinde başarılar diliyorum” dedi.