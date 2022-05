Kaymakam Korkutata, engellilerle halay çekti

10-16 Mayıs Dünya Engelliler Haftası nedeniyle Adıyaman’ın Kahta ilçesinde kutlama programı düzenlendi. Kahta Kültür Merkezi’nde düzenlenen programa Kahta Kaymakamı Selami Korkutata, Kahta Kaymakam Refiki Mert Can Canga, İlçe Jandarma Komutanı Abdulkadir Ceran, İlçe Milli Eğitim Müdürü Lütfü Başli, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mustafa Çiçek, İlçe Müftüsü Rıfat Çevik, Kahta Bedensel Engelliler Derneği Başkanı Serkan Aslan, kurum amirleri, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Program Kahta Özel Eğitim Uygulama Okulu (1., 2. ve 3. Kademe) öğrencileri tarafından hazırlanan serginin açılışı ile başladı.

Kahta Kaymakamı Selami Korkutata, protokol üyeleri ve engelliler tarafından açılışı yapılan sergide, engelli öğrencilerin yaptığı çalışmalar incelenerek, emeği geçen öğretmen ve öğrencilere Kaymakam Korkutata teşekkür etti.

Kahta Kültür Merkezi Salonu’ndaki program saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Günün anlam ve önemi Kahta Özel Eğitim Uygulama Okulu (3. Kademe) Müdürü Abdullah Çetinkaya tarafından yapıldı.

Fiziki veya zihinsel engelliği ve yoksunluğu olan bireylerin imtihanının aynı zamanda bir imtihan olduğunu vurgulayan Çetinkaya, yaptığı konuşmasında; “Hayatın her aşamasında toplumumuzun adeta vazgeçilmezi olan engellilerimize yaşamı kolaylaştırmak, çeşitli imkanlar oluşturmak, bireysel ihtiyaçlarını karşılama becerisi kazandırmada sürekli çaba içinde olmamız bizim asli sorumluluklarımızdandır. Bu sorumluluklarımızın gereği olarak engelli bireylerimize olan desteklerimizi sadece belirli gün ve haftalarda değil, her zaman onların yanında olduğumuzu hissettirerek göstermeliyiz" dedi.

İnsanların engelli olmaları çeşitli faktörlere bağlı olarak ortaya çıkan bir sonuç olmakla birlikte, engellilerin normal bir hayat sürmelerinin ancak toplumsal duyarlılığın oluşturulmasıyla mümkün olabileceğini ifade eden Kahta İlçe Milli Eğitim Müdürü Lütfü Başli ise, yaptığı konuşmasında; “Onların yaşamdan zevk almaları, geleceğe güvenle bakabilmeleri ve üreten bireyler olarak kendi kendilerine yeter duruma gelmeleri için kamu kurumları, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları ve tüm vatandaşlarımız işbirliği içinde olmalıdır. Çeşitli engellerine rağmen, hayat mücadelesi veren ve hayatlarını onurlu bir şekilde geçirmek adına ekonomik ve sosyal hayatın içerisinde olan engelli vatandaşlarımız bizim için, birer güç kaynağıdır. Kendi kültürel ve değer yargılarımızın tavsiye ettiği kardeşlik, dayanışma değerleri de bunu öngörmektedir. Engellilerimizin, yaşam becerilerini geliştirerek, kendi kendilerine yetebilmeleri, yetenekleri ve yeterlilikleri doğrultusunda eğitim imkânlarından yararlanabilmeleri, kendilerine uygun işlerde istihdam edilebilmeleri, dışlanmadan diğer bireylerle iyi ilişkiler içinde olabilmeleri çok önemlidir. Bu nedenle engelli vatandaşlarımızın yaşama sevincini yitirmeden mutlu bir yaşam sürmeleri için, temel ihtiyaçları giderilmeli, toplumla bütünleşebilmeleri sağlanmalıdır. Engellilik, yalnızca engellilerin ya da ailelerinin karşı karşıya bulunduğu bir sağlık sorunu değil, sosyal ve toplumsal boyutlarıyla toplumu yakından ilgilendiren ve tüm bireylerin ortak çabasını gerektiren bir konudur. Bu duygu ve düşüncelerle bu konuda tüm vatandaşlarımızı duyarlı olmaya çağırırken bizlerinde birer engelli adayı olduğumuzu unutmadan bu duygular içerisinde tüm engelli vatandaşlarımızın engelliler haftasını kutluyorum" şeklinde konuştu.

Yapılan konuşmalardan sonra Kahta Özel Eğitim Uygulama Okulu (1., 2. ve 3. Kademe) öğrencileri tarafından öğretmenleri gözetiminde şiir dinletisi, semazen gösterisi ve çeşitli gösteriler sergilendi.

Programın sonunda Kahta Kaymakamı Selami Korkutata, protokol üyeleri, engelli öğrenciler ve aileleri ile birlikte sahneye çıkarak halay çektiler.

