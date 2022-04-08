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Kahta’nın ilk global eğitim kurumu açılıyor

Yarım asrı aşkın deneyim ve başarısıyla eğitime devam eden Uğur Okulları, Kahta Kampüsünde öğrencilerle buluşuyor. 4 kıtada 9 ülkede üniversiteleri ve okulları bulunan BAU Global Ailesinin bir üyesi olan Uğur Okulları, ilçedeki ilk global, ulusal ve kurumsal ağa sahip eğitim kurumu olmanın gururunu yaşıyor.

08 Nisan 2022 Cuma 11:17
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Kahta’nın ilk global eğitim kurumu açılıyor

Yarım asrı aşkın deneyim ve başarısıyla eğitime devam eden Uğur Okulları, Kahta Kampüsünde öğrencilerle buluşuyor. 4 kıtada 9 ülkede üniversiteleri ve okulları bulunan BAU Global Ailesinin bir üyesi olan Uğur Okulları, ilçedeki ilk global, ulusal ve kurumsal ağa sahip eğitim kurumu olmanın gururunu yaşıyor.

Türkiye’nin 52 ilinde 112 okulda “Eğitim Değerlidir” felsefesiyle öğrencilerini geleceğe hazırlayan ve 54 yıllık deneyim ve birikimle eğitime devam eden Uğur Okulları; Adıyaman’daki ilk kampüsü Kahta ilçesinde açıldı.

Yeni açılan Kahta Kampüsü ile ilgili düzenlenen lansmanda bilgilendirmelerde bulunan Uğur Okulları Genel Müdürü Nil Çiçek, okul öncesinden lise son sınıfa kadar eğitim verecek olan Kahta kampüsünde öğrencilere hem fiziki şartları hem de öğretim kadrosu ile mükemmel bir eğitim-öğretim hizmeti sunacağını söyledi.

Genel Müdür Nil Çiçek, "250 bin öğrenci sayısıyla sadece Türkiye’nin değil, Avrupa’nın da en büyük kurumlarından BAU Global Ailesinin bir üyesi Uğur markasını Kahta’mıza getirmiş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

Kahta Kampüsü 448 öğrenci kapasiteli

Kahta’ya tüm eğitim olanaklarına sahip yeni bir eğitim kurumu kazandırmanın gururunu yaşadıklarını söyleyen Nil Çiçek yeni kampüs ile ilgili “Okul öncesinden lise son sınıfa kadar eğitim verecek kampüsümüzde öğrencilerimize hem fiziki şartları hem de öğretim kadrosu ile mükemmel bir eğitim-öğretim hizmeti sunacağız. 21 derslikli, 4 bin 500 metrekare kapalı, 3 bin metrekare açık alana sahip kampüsümüzde STEM Laboratuvarı, Fizik, Kimya, Biyoloji Laboratuvarları, Görsel Sanatlar ve Müzik Laboratuvarları, Uğur Sınava Hazırlık Merkezi kapalı spor salonu, futbol, basketbol ve voleybol sahası gibi birçok fiziki olanak yer alıyor. 448 öğrenci kapasiteli yeni kampüsümüzde velilerimizin Uğur’a emanet ettiği çocuklarımıza kendi çocuğu gibi eğitim-öğretim verecek olan öğretmenlerimizle güçlü bir kadro kurduk” dedi.

“Öğrencilerimizin dünyanın dört bir yanında eğitim ayrıcalıkları bulunuyor”

Son olarak bünyelerinde bulunan öğrencilerin dünyanın dört bir yanında eğitim ayrıcalıkları bulunduğunu ifade eden Çiçek, “Türkiye’de 85 bin öğrencimiz var. Türkiye’nin 52 ilinde eğitim-öğretime devam eden Uğur Okulları, güçlü akademik kadrosuyla öğrencilerine en donanımlı eğitim olanaklarını sunuyor. 54 yıllık deneyim ve birikimle ‘Eğitim Değerlidir’ felsefesinden yola çıkarak öğrencileri geleceğe hazırlayan Uğur Okulları; çağdaş eğitim ortamı, öğrencilerin sorgulama ve analitik düşünme becerilerini geliştiren STEM eğitimi, Uğur Sınava Hazırlık Merkezi, kodlama eğitimi, yoğunlaştırılmış yabancı dil eğitimi, kişiye özgü çözüm odaklı ve proaktif rehberlik hizmetleriyle ayrıcalıklı bir eğitim kurumu olmayı sürdürüyor. 4 kıtada 9 ülkede; 6 üniversitesi, 6 dil okulu ve okul öncesinden lise son sınıf kademesine kadar kampüsleri bulunan BAU Global Ailesinin bir üyesi olan Uğur Okulları, yurt dışı eğitim konusunda da öğrencilerini destekliyor. Avrupa’nın en büyük eğitim kurumu olan BAU Global çatısı altında buluşan öğrencilerin, dünyanın dört bir yanındaki okullarda eğitim ayrıcalıkları bulunuyor" diye konuştu.

Kaynak: iha
Son Güncelleme: 08.04.2022 11:36
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