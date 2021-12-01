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Kahta’daki köylülerin köprü çilesi

Adıyaman’nın Kahta ilçesine bağlı Bölükyayla Beldesi sakinleri, 10 köyü birbirine bağlayan ve derenin içinden geçen yolda köprü yapılmasını bekliyor.

01 Aralık 2021 Çarşamba 15:13
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Kahta’daki köylülerin köprü çilesi

Adıyaman’nın Kahta ilçesine bağlı Bölükyayla Beldesi sakinleri, 10 köyü birbirine bağlayan ve derenin içinden geçen yolda köprü yapılmasını bekliyor.

Kış aylarında bölgede başlayan ulaşım çilesi, yağan yağmurlarla beraber, dere sularının yükselmesi ile tekrar başlıyor. Belde ve civardaki köy sakinleri, kışın mağdur olduklarını belirterek, köprü yapılmasını istedi. Bölükyayla Beldesi ve çevre köylerdeki vatandaşlar, yaz aylarında dere yatağından traktörlerle geçiş yapabidiklerini belirterek, kış mevsiminde ise yükselen sular nedeniyle dereden geçmenin çok daha zor olduğunu ifade etti. Belde sakinleri, kış aylarında temel ihtiyaç malzemeleri ve ilaçlarını almak için dereden geçerken hayati tehlike ile karşı karşıya olduklarını ifade etti. Yıllardır köprü talebini yetkililere ileten Kangölü Mahalle Muhtarı Aziz Tosun, talebine hiçbir olumlu cevabın gelmediğini ve beledinin kendi haline terk edildiğini söyledi. Muhtar Aziz Tosun, “Bu dereden 10 tane köy halkı geçiyor. Vatandaşlar, yaz aylarında dere yatağından traktörlerle geçiş yapabiliyor. Ancak sular yükselince bu da mümkün olmuyor. Bölgede kış aylarında başlayan ulaşım çilesi, yağan yağmurlarla beraber çay sularının yükselmesi ile tekrar başlıyor. Bizler Bölükyayla Beldesi ve çevredeki köy sakinleri olarak çok mağdur oluyoruz. Yıllardır bu köprü talebimizi yetkililere ilettik ama hiçbir sonuç alamadık. Sanki beldemiz kaderine terk edilmiş. Bizim bu çilemiz ne zaman bitecek. Nasıl ki Nissibi Köprüsü, İstanbul Boğaz Köprüsü önemli ise bizim bu bölge için de bu köprünün yapılması çok önemli. Lütfen bu derenin üstüne bir köprü yapılmasını devletimizden rica ediyoruz” dedi.

Kış aylarında suların yükselmesiyle birlikte temel ihtiyaç malzemeleri ve ilaçlarını almak için dereden geçerken hayati tehlike yaşadıklarını belirten Bölükyayla Beldesi sakinlerinden Ramazan Yıldırım, “Bu derede köprü olmadığı için çok mağdur oluyoruz. Hastalarımız, engelli vatandaşlarımız yolun karşısına çok zor geçiyorlar. Arabalar dereden geçerken çoğu defa içinde kalıyor. Bazen iteleyerek bazen de traktör çağırıyoruz arabaya bağlayıp çekiyoruz. Yoksa derede kalıyor araçlar. Yetkililerden ricamız bu derenin üstüne bir köprü yapılmasıdır" diye konuştu.

Kaynak: iha
Son Güncelleme: 01.12.2021 15:46
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