Kahta’da Yaşam boyu spor koşusu düzenlenecek

Kahta’da 3 Kasım’da düzenlenecek olan ödüllü Yaşam Boyu Spor Koşusu için basın toplantısı düzenleyen 7 sivil toplum kuruluşu temsilcileri, etkinliğin içeriği ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Bağımlılık ile mücadele projesiyle uyuşturucu bağımlılığı konusunda toplumu bilinçlendirmek, toplumun farkındalığını arttırmak ve temel önleyici çalışmaları başlatan BEYEN projesinin paydaşı olan 7 sivil toplum kuruluşu tarafından, Kahta’da 3 Kasım’da ödüllü Yaşam Boyu Spor Koşusu düzenleniyor.

Yeni Dünya Vakfı Kahta İlçe Başkanı Veteriner Hekim Sırrı Öztürk, açıklamasında ““Adıyaman Valiliği koordinesinde başlatılan bağımlılıkla mücadele projesi olan BEYEN projesine Kahta’da 7 STK olarak destek veriyor ve bu çerçevede çalışmalar yapıyoruz. Projeye destek veren 7 STK kuruluşumuzun organizasyonunda gençlerin spora teşvik edilmesi amacıyla BEYEN projesinin ruhuna uygun olarak 3 Kasım 2022 tarihinde koşu etkinliği düzenliyoruz. Koşu saat 13.00’da Kahta-Adıyaman Karayolu Hastane Kavşağı’nda başlayacak ve kaymakamlık önünde son bulacak. Koşu, yarışmacılar ve katılımcılar olarak iki kategoride düzenlenecek. Etkinliğimize valimiz ve kayamamamız da katılacak. Kayıtları önümüzdeki günlerde sosyal medya üzerinden oluşturacağımız whatsapp hattı üzerinden alacağız. Yarışma için bazı ödüller koyduk. Birinciye yarım altın, ikinciye çeyrek, üçüncüye ise gram altın verilecek. Koşu sonunda ise sporcularımıza ve katılımcılara sıcak süt ikramımız da olacak” dedi.

Öte yandan Kahta’daki 7 STK, BEYEN projesinin paydaşı olarak ilçede AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, Adıyaman Vali Yardımcısı M. Yasin Erkal, Prof. Dr. Mücahit Çelik ve ilçedeki gençlerin katıldığı ‘Gençliğin Sorunları ve Çözüm Önerileri’ konferansı, konser, çeşitli istişare toplantıları ve öğrencilere yönelik Nemrut Dağı ile diğer tarihi mekanlar için gezi programlarının da düzenlendiği ifade edildi.

Kaynak: PHA