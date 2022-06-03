Kahta’da uyuşturucuya 1 tutuklama

Kahta Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ve Kahta Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği tarafından uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyon düzenlendi. Polis tarafından bir adrese düzenlenen baskında yapılan aramada hassas terazi ve 12 adet satışı hazır fişeklenmiş sentetik kannabinoid maddesi ele geçirildi. Polis, hassas terazi ve uyuşturucuya el koyarken B.G. (22), gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Emniyette sorgulaması tamamlanan B.G., çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: PHA