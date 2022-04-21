Kahta’da trafik kazası: 3 yaralı

Alınan bilgiye göre kaza, ilçede Kahta-Nemrut Dağı karayolunun 27'inci kilometresinde meydana geldi.

Arsemia Ören Yeri yakınlarında Kahta yönünde ilerleyen Abdullah Toprak (72) yönetimindeki 02 ABN 869 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada sürücü ile otomobilde bulunan Mehmet Aydın (58) ve Abdulkadir Aydın (72) yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı ile olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: PHA