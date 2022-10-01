Kahta’da trafik kazası: 1’i ağır 5 yaralı

Alınan bilgiye göre kaza, akşam saatlerinde Kahta-Adıyaman yolunun 3'üncü kilometresinde meydana geldi.

Ahmet Öztürk (28) yönetimindeki 27 AJH 162 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce refüjdeki elektrik direğini devirip karşı şeride geçti ve karşıdan gelen Nedim Yağar (32) yönetimindeki 34 BE 0136 plakalı araçla kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonrası sürücüler ile otomobilde bulunan Sıdıka Yağar (28), Ayfernur Yağar (7) ve Muhammed Zeki Yağar (5) yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı ile olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekipleri tarafından yaralılara ilk müdahaleleri olay yerinde yapıldıktan sonra yaralılar, ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralılardan Ahmet Öztürk’ün durumunun ağır olduğu ifade edildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: PHA