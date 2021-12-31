Kahta’da silah ticaretine 1 gözaltı

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri E.Y.’nin aracında saklamış olduğu silahları irtibat kurmuş olduğu kişilere sattığı bilgisi alması üzerine harekete geçti. Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan istihbari çalışmaları değerlendiren jandarma E.Y.’nin kullandığı otomobili Kahta ilçe girişinde durduruldu. Jandarma tarafından otomobilde ve şüpheli üzerinde yapılan aramada 3 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatlı tabanca, 1 av tüfeği ve 69 adet fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan E.Y., sorgulanmak üzere karakola götürüldü.

Kaynak: PHA