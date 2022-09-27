Kahta’da Rehber Öğretmenler Koordinasyon toplantısı yapıldı

Programa, Kahta İlçe Milli Eğitim Müdürü Lütfü Başli, Şube Müdürü Mehmet Bayram, Kahta RAM Müdürü Abuzer Özdemir ve rehber öğretmenleri katıldı.

Kahta Bilim ve Sanat Merkezi(Kahta BİLSEM)’nde düzenlenen programda Kahta Rehberlik ve Araştırma Merkezi’nin yeni eğitim öğretim yılında planlanan rehberlik çalışmaları hakkında bilgi verildi.

Rehber öğretmenlerin eğitimdeki önemine dikkat çekildiği toplantıda, gündem maddelerinin yanı sıra yıl boyunca yürütülecek olan rehberlik faaliyetleri ve uygulanması planlanan çalışmalara yönelik değerlendirmelerde bulunuldu. Yeni eğitim öğretim yılında yapılacak olan tüm çalışmalarda öğretmenlere başarılar dileyen Kahta İlçe Milli Eğitim Müdürü Lütfü Başli, ‘Veli Akademisi’ projesi kapsamında başarılı olan öğretmenlere başarı belgelerini takdim etti.

Kaynak: PHA