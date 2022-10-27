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Kahta’da okul sporları bilgilendirme toplantısı düzenlendi

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde görev yapan beden eğitimi öğretmenleriyle okul sporları faaliyetleri değerlendirme ve planlama toplantısı düzenlendi.

27 Ekim 2022 Perşembe 09:34
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Kahta’da okul sporları bilgilendirme toplantısı düzenlendi

Kahta Gazi Ortaokulu Çok Amaçlı Salonu’nda düzenlenen toplantıda 2022-2023 eğitim öğretim yılında düzenlenecek olan sportif faaliyetler hakkında bilgi verildi.

Öğrencilerin bu faaliyetlere katılımını artırmak ve sportif etkinliklerin yaygınlaştırılmasına yönelik istişarelerde bulunuldu.Gelecek nesillerin sportif faaliyetlere katılımın artırılmasında beden eğitimi öğretmenlerine büyük sorumluluklar düştüğünü kaydeden İlçe Milli Eğitim Müdürü Lütfü Başli, “Türkiye ve Adıyaman genelinde düzenlenen çeşitli müsabakalarda öğrencilerimiz büyük başarılar elde ediyor. Bu başarılarda gerek okul idaresini gerek ise beden eğitimi öğretmenlerimizin çabalarını görmezden gelemeyiz. Bu başarılı çalışmaların sürdürülebilmesi için bizlerde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak elimizden gelen türlü desteği vereceğiz.” şeklinde konuştu.

Gazi Ortaokulu Çok Amaçlı Salonunda düzenlenen toplantıya İlçe Milli Eğitim Müdürü Lütfü Başli ve ilçede görev yapan beden eğitimi öğretmenleri katıldı.

Kaynak: PHA

Son Güncelleme: 27.10.2022 11:31
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