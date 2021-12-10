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Kahta’da öğretmenler voleybol turnuvası sona erdi

Adıyaman’ın Kahta Atatürk Spor Salonu’nda oynanan Öğretmenler Voleybol Turnuvasının final maçında Mevlana Ortaokulu’nu 3-2 yenen Borsa İstanbul Anadolu Lisesi şampiyon oldu.

10 Aralık 2021 Cuma 15:09
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Kahta’da öğretmenler voleybol turnuvası sona erdi

Adıyaman’ın Kahta Atatürk Spor Salonu’nda oynanan Öğretmenler Voleybol Turnuvasının final maçında Mevlana Ortaokulu’nu 3-2 yenen Borsa İstanbul Anadolu Lisesi şampiyon oldu.

Yaklaşık 3 hafta süren turnuvaya öğretmenlerden oluşan 20 okul takımı katıldı. Beş grup halinde oynanan müsabakaların ardından Mevlana Ortaokulu, Borsa İstanbul Anadolu Lisesi, Kahta Fen Lisesi ve Esendere Ortaokulu’nun takımları son dört takım olarak finale çıktı.

Mevlana Ortaokulu’nu 3-2 yenmeyi başaran Borsa İstanbul Anadolu Lisesi turnuvanın şampiyonu oldu. Esendere Ortaokulu takımı ise turnuvayı üçüncü olarak tamamladı. Turnuvada dereceye giren takımlara kupa ve madalyalarını Kahta Kaymakamı Selami Korkutata, Kahta Belediye Başkan Yardımcısı Rojda Selçuk, İlçe Emniyet Müdürü Oray Yeniay, İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Halil Tünçmen ve Gençlik Spor İlçe Müdürü Mustafa Çiçek tarafından verildi.

Turnuvanın kapanış töreninde kısa bir konuşma yapan Kahta Kaymakamı Selami Korkutata, “Öncelikle bütün takımlara ve oyunculara teşekkür ederim. Bu turnuvadan çok keyif aldım. Turnuva centilmenlik içinde geçti. Düzenlediğimiz organizasyonda asıl amacımız öğretmenlerin kaynaşmasını, sporun dostluğunu, kardeşliğini pekiştirmektir. Kaynaştırma ve birleştirme duygularını pekiştiren böyle bir turnuvanın düzenlenmesinde emeği geçen, gençlik spor çalışanlarımızı ve turnuvada ter döken kurum çalışanlarımızı kutluyorum” diye konuştu

Kaynak: iha
Son Güncelleme: 10.12.2021 15:46
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