Kahta’da öğrenciler TUBİTAK’ta projelerini sergiledi

Kahta Yavuz Selim Ortaokulu’nda düzenlenen bilim fuarına, AK Parti Kahta İlçe Başkanı Bedir Yeni, Kahta İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Halil Tunçmen ve beraberindeki protokol üyeleri katıldı.

Bilim fuarında öğrenciler, görme engelliler için sensörlü ayakkabı, unutulmaya yüz tutmuş yöresel yemekler, akıllı periyodik cetvel, akıllı şapka ve cep telefonu kullanımı için uyarı yazılımı gibi 24 tane TUBİTAK projelerini davetlilere anlattı.

Fuar alanında projeleri tek tek inceleyen Kahta İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Halil Tunçmen, “Öğrencilerimiz bu tür projelerle teorik olan bilgiyi pratik ortamda görme ve uygulama imkanına kavuşuyor. Buradaki amaç çocuklarımızın yeteneklerini keşfetmek ve onların tespit ettikleri sorunların çözümü noktasında bir takım teknolojik imkanlardan faydalanarak o sorunu kolay bir şekilde halledilebilir düzeye getirmektir. Bu tür fuarların amacı, çocuklarımızın yaratıcı yönlerini ortaya çıkarmak, topluma katkı sunabilecek üretim alanlarını açmaktır. Bu çalışmalar bizim gelecek adına daha fazla umutla bakmamızı sağlıyor. Çocuklarımız için daha iyi bir geleceğin tasavvur edilebilir olduğunu gösteriyor. Projelerin hazırlanmasında emeği geçen öğretmen ve öğrencilerimizi tebrik ediyorum” dedi.

Kahta Yavuz Selim Ortaokulu Müdürü İbrahim Sandal ise, projelerin yapımında emeği geçen tüm öğretmen ve öğrencilerini tebrik ederek, katılımlarından dolayı tüm konuklara teşekkür etti.