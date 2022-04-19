Kahta’da öğrenci ve öğretmenlerden okul kütüphanesine destek

Adıyaman Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan proje kapsamında öğretmenler ve öğrenciler okuduğu 850 civarında kitabı okul kütüphanesine bağışladı. Kitap okuma ve paylaşma kültürünün yaygınlaştırılması amacıyla hazırlanan ‘Kitabını Oku, Okulunla Paylaş’ projesi kapsamında öğretmenlerden 10 kitap istenirken öğrencilerden ise 1 kitap istendi.

Ara tatil süresince öğretmenler ve öğrenciler okuduğu kitapları farklı okuyucular tarafından faydalanması amacıyla okul kütüphanesine hediye etti. Ara tatil sonra öğrencilerin ilk ders heyecanına ortak olan İlçe Milli Eğitim Müdürü Lütfü Başli, Yavuz Selim Ortaokulu’nu ziyaret ederek kitap bağışına destek olan öğretmen ve öğrencileri tebrik ederek projeye desteklerinden ötürü teşekkür etti.

Kaynak: PHA