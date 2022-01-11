Kahta’da Mesleki Eğitim Merkezi irtibat bürosu açıldı

Adıyaman’ın Kahta Girne Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde ‘Mesleki Eğitim Merkezi İrtibat Bürosu’ açıldı.

Açılış, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Ankara-Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nden katılımıyla ve Türkiye genelinde gerçekleştirilen programla eş zamanlı yapıldı.

OSB’ler de Mesleki ve Teknik Eğitim programı uygulamalarının yaygınlaştırılması amacıyla kurulan Kahta Mesleki Eğitim Merkezi İrtibat Bürosu, Milli Eğitim Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı arasında imzalanan protokol kapsamında öğrencilere rehberlik verecek.

Girne Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesinde OSB çalışanlarının programlardan yararlanmaları, mesleki ve teknik ortaöğretim sisteminde bireylere ilgi, yetenek ve mizaçları doğrultusunda uygun öğrenme fırsatları sunulması, bu amaç doğrultusunda mesleki ve teknik eğitim alan bireylerin istihdama hazırlanması hedefleniyor.

Yaş sınırı olmaksızın ortaokul mezunu olan herkesin kayıt yaptırabildiği program ile ilgili İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Halil Tunçmen, “İlçemizin dört bir yanında Mesleki Eğitim Merkezi Programlarımızla öğrencilerimizin ve halkımızın mesleki ve teknik eğitim alarak üretim çarkında, mesleğinde yetkin ve belgeli bireyler olması için çalışıyoruz. Açılan Mesleki Eğitim Merkezi Programlarında öğrencilerimize; haftada 1 gün okulda teorik eğitim, 4 gün ise işletmelerde beceri eğitimi verilecek. Bu eğitimleri başarılı bir şekilde tamamlayan öğrencilerimiz meslek lisesi diplomasıyla birlikte kalfalık, ustalık ve usta öğretici belgelerini de alabilecek.

Yaş sınırı olmaksızın ortaokul mezunu olan herkesin kayıt yaptırabileceği programlarda, iş kazası ve meslek hastalıklarına karşı sigorta yapılacak. 9, 10 ve 11. sınıflarda eğitim gören öğrencilere asgari ücretin en az yüzde 30’u kadar maaş, 12. sınıfta ise asgari ücretin en az yüzde 50’si kadar maaş devlet katkısı olarak Bakanlığımızca karşılanacaktır.” dedi.

Kahta Girne MTAL’de düzenlenen açılış törenine, İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Halil Tunçmen, Şube Müdürü Mehmet Türk, Kahta Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü Selahattin Öztürk, Kahta OSB Müdürü Yusuf Uluçay, Okul Müdürü Ebubekir Akbaş ve öğretmenler ile öğrenciler katıldı.

iha