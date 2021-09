Kahta’da Kızılay Şubesi’nin açılışı yapıldı

Kızılay Kahta Şube binası önünde düzenlenen açılış törenine AK Parti Merkez Disiplin Kurulu Başkanı ve AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, AK Parti 24., 25. ve 26. Dönem Milletvekili Mehmet Metiner, Kahta Kaymakamı Selami Korkutata, Kahta Belediye Başkan Yardımcısı Yavuz Turan, AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin, AK Parti Kahta İlçe Başkanı Bedir Yeni, Kızılay Adıyaman Şube Başkanı Mehmet Murat Bulut, kurum amirleri, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Kızılay’ın 1868 yılından beri necip milletimizin teveccühleri ile tüm dünyada ırk, dil ve din ayrımı yapmaksızın herkesin yardımına koştuğunu ifade eden Kızılay Kahta Şube Başkanı Mehmet Tevfik Sivil, yaptığı açılış konuşmasında; “Kızılay aynı şevk ve aşk ile hem ülkemizde hem de dünyanın her yerinde yardımlarını, desteklerini sürdürmektedir. Yardım organizasyonu birlik ve gönüllülük işidir. Bizler de bu birlik içerisindeki görevimizi gönüllü olarak yerine getirmek için Mayıs ayı itibariyle Kızılay Kahta Şubesi’ni tüm Kâhta halkı adına kurduk. Kuruluşumuzdaki asıl gaye, hiç kimseyi ayırt etmeden yardıma muhtaçlara yardım etmek ve bir daha yardıma muhtaç olmaması için rehberlik etmektir. Bunun yanında mazlumlara yardım eli uzatmak isteyen tüm bağışçılarımız ile yardıma muhtaçlar arasında köprü vazifesi görmek bir diğer gayemizdir.

Kızılay denilince hepimizin aklına kan bağışı gelmektedir. Evet, Kızılay özellikle Covid-19 salgını döneminde kan bağışı organizasyonu ile çok önemli bir işlevi yerine getirdi, getirmekte ve getirmeye de devam edecektir. Tabii ki siz kıymetli bağışçılarımızın destekleriyle.

Ancak, Kızılay sadece kan bağışının yanında ülkemizde ve dünyada gerçekleşen her türlü afette gıda, giyecek ve barınma yardımında bulunmakta, dünyada içme suyu sıkıntısı yaşayan bölgelerde temiz su kuyusu açmakta, siyasi krizlerde zorunlu göçe maruz kalmış vatandaşlara her türlü yardım imkanı sağlamaktadır. Kızılay aynı zamanda afet eğitimi, ilk yardım eğitimi ve gönüllülük faaliyetleri ile de bir hayat okulu görevini ifa etmektedir.

Aynı anda bir çok alanda faaliyet yürüten Kızılay’ımızın iş yükünü hafifletmek adına bizlerde siz değerli halkımız ile Kahta Şubemizde bu faaliyetlere tüm gücümüz ile destek olmanın gayreti içerisinde olacağız. Kısa süre önce kuruluş aşamalarını tamamladığımız şubemizde bizlerde 327 aileye 500 TL nakdi yardım, 260 ailemize gıda kolisi, 20 yetimimize 250 TL’lik hediye çeki ve 100 aileye kavurma yardımında bulunduk.

Bu güzel ve kutlu yolculukta bizleri yalnız bırakmayan kıymetli protokol üyelerine ve değerli misafirlerimize hoş geldiniz diyor ve herkesi bu yolculukta beraber yürümeye davet ediyorum.

Son olarak katkılarından ve çalışmalarından dolayı önceki şube başkanlarımız Osman Bozkurt ve Kemal Kutlu’ya ve bizlerden desteklerini hiç esirgemeyen Kızılay Adıyaman Şube Başkanımız Mehmet Murat Bulut’a sizlerin huzurunda teşekkür ediyorum” dedi.

Toplumun hem sağlık hem de sosyal alanında devletin de toplumun da eksik kalabileceği bu yönde Kızılay Kurumu ve Kan Merkezi gibi sivil toplum kuruluşlarını çok önemsediğini ifade eden Kahta Kaymakamı Selami Korkutata, yaptığı konuşmasında; “Kızılay’ı toplumun gerçekten eksik kalan yönlerini çok güzel bir şekilde tamamlayan unsur, tamamlayıcı araç olarak değerlendiriyorum. Buna gönül vermiş olmak da çok büyük bir önem arz ediyor. Kızılay’ın Kahta’da kurulmasında emeği geçen vatandaşlarımıza, kurumlarımıza, siyasilerimize teşekkür ediyorum. İnşallah hayırlı hizmetlere vesile olur. Bizler de bu hizmetlere en güzel şekilde desteklerimizle kaliteli bir şekilde vatandaşlarımıza sunmuş oluruz. Tekrardan emeği geçen herkese teşekkür ediyor, hayırlara vesile olmasını diliyorum” dedi.

AK Parti 24., 25. ve 26. Dönem Milletvekili Mehmet Metiner ise, yaptığı konuşmasında; “Gönülden sevdiğimiz zaman sadık oluruz, gönülden sevdiğimiz zaman hizmetkar oluruz. Kızılay, bu yönüyle gönüllülük temelinde olduğu için STK’larımızdan sayılabilir. Devlet ile olan bağı dolayısıyla başka bir tanımı hak ediyor olsa bile ama gönüllülük hiçbir şeye benzemez. Biz gönülden sevdik, gönüllüler arkasında yürüyoruz, yürümeye devam edeceğiz. Milletimizin emrindeyiz, devletimize ve milletimize hizmet etmek şiarımızdır. İnşallah Kızılay’ımız yardım paketlerini daha da arttırarak sürdürür. Kahta’mızın yoksulları fazla bunu biliyoruz. İnşallah her bir yoksulumuzun evine hiç kimsenin haberi olmadan, hiç kimsenin onuru incitilmeden ulaşma imkanı buluruz. Hep birlikte inşallah gönülden Kızılay’ımıza destek olalım. Kızılay’ımızın hizmetlerini çoğaltalım. Kızılay’ımıza kan verelim, can verelim. Bu duygu ve düşüncelerle Kızılay’ımızın Kahta’mıza hayırlara vesile olmasını diliyorum.

Bu güzel ve hayırlı kurumun açılışı vesilesi ile bir araya geliyoruz. Buna katkı sunan, emek veren herkese şimdiden teşekkür ediyorum. Kahta’mız büyük bir ilçe ve çoğu hizmetleri hak eden bir ilçemiz. Buralı olmaktan, bu güzel insanlara hizmet etmekten, bu insanlarımızın derdine derman olmaktan da her zaman büyük bir onur duyduğumu hep ifade ederim.

Evet, bugün Kızılay’ımızın açılışı için buradayız. Bu bir gönüllülük işidir, bu bir hayır kurumudur. Devletin eksik kaldığı bir alanda belki tamamlayıcı bir unsur olarak her eve, her insan dokunabilecek olan bir kurumdur. Kızılay’ımız sadece Kahta’da, Adıyaman’da ve Türkiye’de değil dünyanın pek çok yerinde nerede bir mazlum, nerede bir mağdur varsa bir şekilde oraya adeta kan oluyor, hayat veriyor, can oluyor, oraya ulaşmaya çalışıyor. Kızılay’ımızın bu şekilde insanlarımıza yardım etmek için koşuşturduğunu görmek, bizlere büyük bir memnuniyet veriyor, bunu da ifade etmek istiyorum.

Memleketimize bıkmadan, usanmadan hizmet etmeye devam edeceğimizi ifade ederek, tekrardan Kızılay’ımızın açılışın hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Rabbim hayırlarınızı kabul etsin” şeklinde konuştu.

Yapılan konuşmalardan sonra Kızılay Kahta Şube Başkanı Mehmet Tevfik Sivil tarafından AK Parti Merkez Disiplin Kurulu Başkanı ve AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın’a katkılarından ve desteklerinden dolayı plaket takdim edildi. Daha sonra açılışa gelen konuklar dualar eşliğinde Kızılay Kahta Şubesi’nin açılış kurdelesini keserek, hayırlara vesile olmasını dilediler.