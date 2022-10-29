Kahta’da kafasına elektrik direği düşen genç kız hayatını kaybetti

Alınan bilgiye göre kaza,8 gün önce sabah saatlerinde Yeni Mahalle’de meydana geldi. Ahmet M. yönetimindeki 02 ACN 169 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu elektrik direğini devirip kaldırıma çıktı. Devrilen elektrik direği ise o esnada durakta minibüs bekleyen Esra Fırat’ın (23) kafasına düştü. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yaralıya ilk müdahalesi ardından ambulansla Kahta Devlet Hastanesine götürüldü. Durumu ağır olan Esra Fırat daha sonra Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 8 gündür yaşam mücadelesi veren Esra Fırat hayatını kaybetti.

Kaynak: PHA