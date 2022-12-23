Kahta’da kadına el kalkamaz standı kuruldu

Kahta Sosyal Hizmet Merkezi personelleri ile Kahta İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi Şiddet Büro Amirliği personelleri kadına karşı şiddete dikkat çekmek için ilçenin en işlek caddesi olan Mustafa Kemal Caddesi üzerinde stant açarak vatandaşlara broşür dağıttı.

Yapılan çalışmalarla ile ilgili açıklamalarda bulunan Kahta Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Şevket Erşahin, “Kadına yönelik şiddet sorunun önlemesi ve bu sorunla mücadele edilmesi konusunda bir farkındalık oluşturmak için bu etkinliği düzenledik. Bu anlamda söyleşiler, farklı mahallelerde, kamu kurum ve kuruluşlarında verilen farkındalık eğitimleriyle ‘Kadına Karşı Şiddete Sıfır Tölerans’ ve ‘Kadına El Kalkamaz’ teması ile farkındalık ve bilinçlendirme çalışmaları yapıldı” dedi.