Kahta’da iki otomobil çarpıştı: 3’ü çocuk 5 yaralı - Videolu Haber

Kaza, öğle saatlerinde Kahta-Adıyaman yolu üzeri 5. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kasım T. (41) yönetimindeki 32 LL 980 plakalı otomobil ile Mehmet Ali Ç. (51) idaresindeki 34 FGN 61 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada çarpışmanın etkisiyle Kasım T. (41), Ahmet T. (9), Ali T. (12) Nidanur T. (5) ve Naile Ç. (48) yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan Naile Ç.’nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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