Kahta’da hayatını kaybeden gazeteciler mezarı başında anıldı

AK Parti Kahta İlçe Teşkilat Başkanı Mustafa Şahin, Yönetim Kurulu Üyesi Turan Yıldırım ve Kahta Marangozcular Sitesi Başkanı Murat Aktaş hayatını kaybeden Gazeteci Haci Bozkurt ve Gazeteci Baki Serhat Kamış’ı mezarı başında ziyaret ederek, çiçek bırakıp dua ettiler.

Toplumda iz bırakanların öldükten sonra da isimlerinin anıldığını belirten AK Parti Kahta İlçe Teşkilat Başkanı Mustafa Şahin, “Yaşadığı şehirde toplumda iz bırakan insanlar vardır. İşte insanlar hayatını kaybedince de toplum içinde yine isimlerin anılır. Gazeteci Haci Bozkurt ve Gazeteci Baki Serhat Kamış da o isimlerdendir. Bu anlamlı günde bir kez daha ailesine, sevenlerine ve basın camiasına sabır diliyorum. Allah bizi gök kubbede hoş bir seda bırakanlardan eylesin inşallah” ifadelerini kullandı.