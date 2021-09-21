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Kahta’da "Güvenli Okul ve Güvenli Servis Taşımacılığı" toplantısı

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde öğrencilerin güvenle okula gidip gelmeleri, güvenle eğitimlerini alabilmesi amacıyla "Güvenli Okul ve Güvenli Servis Taşımacılığı" toplantısı düzenlendi.

21 Eylül 2021 Salı 17:09
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Kahta’da "Güvenli Okul ve Güvenli Servis Taşımacılığı" toplantısı

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde öğrencilerin güvenle okula gidip gelmeleri, güvenle eğitimlerini alabilmesi amacıyla "Güvenli Okul ve Güvenli Servis Taşımacılığı" toplantısı düzenlendi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Halil Tunçmen başkanlığında düzenlenen toplantıda okul müdürleri okul çevrelerinin güvenliği konusunda bilgilendirilirken öğrenci taşıyan servis yetkilileri ise güvenli yolcu taşımacılığı hususunda bilgilendirildi. İlçe Sağlık Müdürlüğü, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı yetkililerinin de katıldığı toplantıda servis araçlarında uyulması gereken temizlik kuralları hatırlatılarak servis araçlarında film kullanılmaması, ikaz levhalarının bulunulması ve öğrencilerin okullarından alınması gerektiği belirtildi.

Okul servislerinin ilgili mevzuat doğrultusunda hareket etmeleri ve yaptıkları işin bilincinde olmaları konusunda uyaran İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Halil Tunçmen, görülecek her türlü aksaklık ile ilgili olarak gerekli cezai işlemelerin yapılacağı konusunda okul müdürleri ve firma yetkililerini uyardı.

Öğrencilerin güvenli bir şekilde ulaşımların sağlanması konusunda herkesin yapması gereken hususların olduğunu kaydeden İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Halil Tunçmen, “

Okullarımızın çevresinde uygunsuz olduğu tespit edilen kişilerin okul aile birlikleri tarafından okul idaresi ve kolluk görevlilerine bildiriniz. Okul çevresinde okul ile bağlantısı olmayan insanların okul çevresinden uzaklaştırılması gerekiyor. Gerekli durumlarda İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bildirilmesi gerekiyor. Okul müdürlüklerince Okul kantinlerinde hijyen, pandemi ve fiyat denetimlerin yapılması gerekiyor. Bu önlemler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzce kurulan komisyonlarca denetlenip takip edilecektir.” şeklinde konuştu.

Öğrenci taşıyan servis araçlarının okul müdürlüklerince mevzuat doğrultusunda takip edilmesi gerektiğini hatırlatan İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Halil Tunçmen, “taşımalı eğitim gören öğrencilerimizin kendi okullarından alınması gerekiyor. Servis araçlarında hava sıcaklığı kontrol edilerek devamlı bir şekilde hava sirkülasyonu olmalı.

Servis şoförleri işveren tarafından Korona virüs hakkında bilgilendirilmelidir. Servis şoförleri, kişisel hijyen kurallarına uygun şekilde hareket etmeli ve aracın içinde mutlaka tıbbi maske kullanmalıdır.” İfadelerini kullandı.

Program, okul müdürleri ve katılımcıların sorularının cevaplanması ve aşı programı tamamlanmayan personellerin aşı programına dahil olmasıyla sona erdi.

Kahta Kültür Merkezi Konferans Salonunda düzenlenen toplantıya, İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Tunçmen, Şube Müdürü Mesut Çoşkun, İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliğinden

Mustafa Demir, İlçe Jandarma Trafik Tim Komutanı Uzman Jandarma Astsubay Kıdemli Üst Çavuş, İlçe Sağlık Müdürlüğü Memuru Halit Tosun, okul müdürleri, servis yetkilileri ile servis şoförleri katıldı.

Kaynak: iha
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Kahtada Güvenli Okul Ve Güvenli Servis Taşımacılığı Toplantısı
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