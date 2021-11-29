Kahta’da fırıncılara düşük maliyetli un desteği

Kahta Fırıncılar Derneği Başkanı Abuzer Peker, dernek üyeleri ile bir araya gelerek son günlerde yaşanan ekmek zammı ve fırıncıların sıkıntılarının görüşüldüğü bir toplantı düzenlendi.

Kahta Fırıncılar Derneği binasında düzenlenen toplantıya, Kahta Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Tahsin Çatan ile Yeni Kahta Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Mehmet Çatan katıldı.

Kahta Fırıncılar Derneği Başkanı Abuzer Peker, Toprak Mahsulleri Ofisi’nin ülke genelinde aldığı bir kararla anlaşmalı un fabrikalarına düşük maliyetli buğday satışı yapılacağını ve fırıncıların da bu anlaşmalı un fabrikalarından düşük maliyetli un alacaklarını ifade etti.

Başkan Peker, toplantıda yaptığı konuşmasında; “Toprak Mahsulleri Ofisi yetkililerinden aldığımız bilgiye göre un fabrikalarına un taahhütlerine karşılık gelen oranda ekmeklik buğday tahsis edilmiştir. Toprak Mahsulleri Ofisi’ne taahhüt veren un fabrikalarının satışa sundukları tüm ekmeklik buğday unlarını taahhüt fiyatlarından satmaları gerekmektedir. Türkiye genelinde faaliyete geçecek bu uygulama ile bugün itibarı ile normal piyasadan 308 TL’ye aldığımız bir çuval unu (50 kilogram) TMO’nun anlaşmalı un fabrikalarından 185 TL’ye kadar alabileceğiz. Böylece düşük maliyete aldığımız un sayesinde ekmeğe de zam yapmak zorunda kalmayacağız. Bu uygulamayı faaliyete geçiren başta TMO olmak üzere tüm yetkililere fırıncılarımız adına teşekkür ediyorum” dedi.

Kahta Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Tahsin Çatan ise, TMO yetkilileri tarafından ülke genelinde alınan bu kararın tüm fırıncılara hayırlı uğurlu olmasını dileyerek, ülke genelinde alınan bu kararda TMO ve emeği geçen tüm yetkililere teşekkür etti.

Kaynak: PHA