Kahta’da bataklığa saplanan koyunlar kurtarıldı

Alınan bilgiye göre olay, sabah saatlerinde Şeyhbaba Mahallesi'nde meydana geldi.

Sahibi tarafından otlanması için serbest bırakılan koyunlar köpeklerin havlama sesinden korkması üzerine kaçan koyunlardan 5 tanesi bataklık alana saplandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine İtfaiye ekipleri yönlendirildi. Olay yerine gelen itfaiye erleri ve vatandaşların yarımıyla bataklığa batan koyunlar kurtarıldı. Koyunları teslim alan sahibi itfaiye erlerine teşekkür etti.

Kaynak: PHA