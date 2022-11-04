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Kahta’da atletizmciler bağımlılıkla mücadele için koştular

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde Ben Yeniden (BEYEN) Bağımlılıkla Mücadele Projesi çerçevesinde 7 sivil toplum kuruluşunun desteğiyle ödüllü Yaşam Boyu Spor Koşusu düzenlendi.

adıyamanlılar net
adıyamanlılar net
04 Kasım 2022 Cuma 12:52
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Kahta’da atletizmciler bağımlılıkla mücadele için koştular

Kahta Devlet Hastanesi kavşağından başlayan yarışma Kahta Kaymakamlığı önünde son buldu. 2 kilometre mesafedeki koşu yarışmasına 50 erkek, 20 bayan olmak üzere toplam 70 kişi katıldı.

Adıyaman Valiliği koordinesinde yürütülen BEYEN Bağımlılıkla Mücadele Projesi çerçevesinde Kahta’daki 7 sivil toplum kuruluşunun desteğiyle düzenlenen ödüllü Yaşam Boyu Spor Koşusu’nda dereceye giren 3 kişiye Vali Mahmut Çuhadar tarafından altın verildi.   Bağımlılıkla Mücadele Projesi ile uyuşturucu bağımlılığı konusunda toplumu bilinçlendirmek, toplumun farkındalığını arttırmak için koşu yarışmasını düzenlediklerini belirten BEYEN projesinin paydaşlarından Yeni Dünya Vakfı Kahta İlçe Başkanı Sırrı Öztürk, “Valiliğimizin bünyesinde yürütülen BEYEN projesinin Kahta'daki STK ayakları olarak çok kısa sürede çalışmalar yaparak bir farkındalık oluşturmak adına bir koşu düzenleme kararı aldık. Bu projenin ruhuna uygun bir şekilde bugün koşu yarışmamızı düzenledik. Malumunuz bağımlılık dünyada ve birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de sıkıntı olmaya devam ediyor. Bağımlılık genel bir kavram. Bu kavramın içerisinde bağımlılığın her türlüsü aklımıza geliyor. Özellikle biz Kahta'da bağımlılıkla mücadele açısından STK’lar olarak yan yana gelip böyle bir projeye böyle bir yarışmaya beraber katıldık. Bağımlılık ile mücadele sadece bir kurumun tek başına yapabileceği bir iş de değildir. Devlet, şahsın kendisi, aile ve STK'lar el ele başarabiliriz. İşte biz bugün STK ayağı olarak böyle bir programı düzenledik. Bu tür programları düzenlemeye devam edeceğiz” dedi.

Farkındalığın oluşması adına güzel bir çalışma olduğunu belirten Kahta Kaymakamı Selami Korkutata, “Kâhta'mız önemli bir konuda bir farkındalık oluşturmak adına güzel bir çalışma ortaya koydu. Kahta'nın bu konuda önemle ve hassasiyetle bu konuda bir duruşu var. Kahta'daki gençliğin sağlıksız koşullardan ve bağımlılıktan uzak tutulması gerektiğinin farkındayız. Gençlerimizin sağlıklı yaşamasını istiyoruz. Zehirden uzak durmasını ümit ediyoruz. Bu anlamda farkındalık oluşturmak adına böyle bir koşu düzenlendi. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

BEYEN projesinin gençliğe dokunma projesi olduğuna dikkat çeken Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, “BEYEN projesi gençliğe dokunma projesidir. Uyuşturucunun eşiğinde veya uyuşturucuya bulaşmış gençlerimize yetişkinlerimize dokunma projesidir. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın. Sıkıntıları halının altına süpürerek hiçbir yere varamayız. Sıkıntıları ortaya dökerek, masanın üzerine koyarak ve gündem yaparak çözeriz. Bu BEYEN projesi, sıkıntıları gündem yapma projesidir aynı zamanda. Nedir bu sıkıntı? Bugün gençliğin en büyük belası bağımlılıktır. Bu sadece madde bağımlılığı da değildir. Yani madde bağımlılığı en ağırıdır. Dijital bağımlılık belki en hafifi ama hepsi inanın gençler için neslimiz için bir tehlike arz ediyor. Bu tehlikenin hepimizin farkında olması gerekiyor. Aileler, gençlerin aileleri, bu tuzağa düşmüş gençlerin aileleri, yakınları maalesef devletten veya yetkililerden yardım isteme yerine, konunun üzerini kapatarak örtmeye çalışıyor. Bu yanlış bir yöntemdir. Bu BEYEN projesinin en önemli hedefi bize ulaşmayan bize ulaşamayan veya gelmekten imtina eden bu tür ailelerimize, biz devlet olarak sivil toplum olarak yerel yönetimler olarak ayaklarına gitmek suretiyle çözüm önermektir. Yani ortada bir sorun varsa insanların bize başvurmasını beklemeyeceğiz. Valisi, Kaymakamı, Belediye Başkanı, müdürü gidip evinde ziyaret edecek. Gidip evinde ikna çalışmaları yapacak. Projede emeği geçen bütün arkadaşlara teşekkür ediyorum” dedi.

Yarışmanın sonunda tüm katılımcılara sıcak süt ikram edildi.


Kaynak:PHA

Son Güncelleme: 04.11.2022 12:54
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Kahtada Atletizmciler Bağımlılıkla Mücadele Için Koştular
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