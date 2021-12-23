banner189
Galeriler Yazarlar
Adıyaman 2
parçalı bulutlu
Adıyaman Taziye Adıyamanlılar Adıyaman - Asayiş Yerel Genel Adıyaman ﻿Ulusal ﻿Çalışan Siyaset Bölge Haberleri Hikayeler ﻿Röportajlar Bunları Biliyormuydunuz Kitaplar Şiirler Magazin ﻿Gündem Fıkralar Adıyaman Tarihçe Adıyaman Coğrafya Yemekler Misafir Makaleler Asayiş Anılar ﻿Sağlık Türküler Sanatçılar Özel Haber Albumler Kültür Sanat Eğitim Bakanlık ﻿Ekonomi Seçim Haberleri Teknoloji Adıyaman - Bakanlık Bölge Yaşam İlan ﻿Politika Çevre BİLİM VE TEKNOLOJİ Moda ﻿Şambayat Haber
BİST
1,815.46
ALTIN
671.08
DOLAR
11.57
STERLİN
15.61
EURO
13.16

Kahta’da altın hırsızı yakalandı

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde 2 ayrı ikamette altın çaldığı tespit edilen zanlı yakalandı.

23 Aralık 2021 Perşembe 10:42
33 Okunma
Kahta’da altın hırsızı yakalandı

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde 2 ayrı ikamette altın çaldığı tespit edilen zanlı yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Girne Mahallesinde 2 ayrı ikamette meydana gelen altın ve dolarların çalınması ihbarı üzerine harekete geçen Kahta İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Kahta Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda, olayı gerçekleştiren şüpheli tespit edildi. Şüphelinin adresine yapılan operasyonda hırsızlık zanlısı S.İ. (17) ve olaya konu 6 adet altın burma bilezik, 3 adet altın yüzük, 6 adet tam altın, 3 adet çeyrek altın, bir adet zincirli altın tura, 1 adet altın akıtma, bin 600 dolar ile birlikte yakalandı.

Gözaltına alınan zanlı S.İ’ nin Kahta İlçe Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiği öğrenildi.

Kaynak: iha
Son Güncelleme: 23.12.2021 10:50
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kahta’da öğretmenler voleybol turnuvası sona erdi
Kahta’da öğretmenler voleybol turnuvası sona erdi
Kahta’da polis ekipleri okul çevrelerinde sıkı denetim yaptı
Kahta’da polis ekipleri okul çevrelerinde sıkı denetim yaptı
AK Parti İlçe Başkanı Yeni'den Kahta Gençlik Merkezi'ne ziyaret
AK Parti İlçe Başkanı Yeni'den Kahta Gençlik Merkezi'ne ziyaret
Kahta Belediyesi’nden camilere hijyen desteği
Kahta Belediyesi’nden camilere hijyen desteği
Kahta Belediyesi araç filosunu genişletti
Kahta Belediyesi araç filosunu genişletti
Kahta Belediyesi araç filosunu güçlendiriyor
Kahta Belediyesi araç filosunu güçlendiriyor
Kahta’da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinliği
Kahta’da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinliği
Başkan Turanlı: En büyük engel sevgisizliktir
Başkan Turanlı: En büyük engel sevgisizliktir
Kahta’daki köylülerin köprü çilesi
Kahta’daki köylülerin köprü çilesi
Kahta Belediyesi 3. sondaj kuyusunu açtı
Kahta Belediyesi 3. sondaj kuyusunu açtı
Kahta’da servis ücretlerinde zam yapıldı
Kahta’da servis ücretlerinde zam yapıldı
Kahta’da fırıncılara düşük maliyetli un desteği
Kahta’da fırıncılara düşük maliyetli un desteği
Kahta’da servis ücretlerinde zam yapıldı
Kahta’da servis ücretlerinde zam yapıldı
Kontrolden çıkan öğrenci servisi devrildi: 6 yaralı
Kontrolden çıkan öğrenci servisi devrildi: 6 yaralı
Kahta’da Öğretmenler Günü anısına voleybol turnuvası
Kahta’da Öğretmenler Günü anısına voleybol turnuvası
Kaymakam Korkutata: “Basını önemsiyoruz”
Kaymakam Korkutata: “Basını önemsiyoruz”
Kahta’da otomobil ile traktör çarpıştı: 2 yaralı - Videolu Haber
Kahta’da otomobil ile traktör çarpıştı: 2 yaralı - Videolu Haber
BYEGM İl Müdürü Güvel, Kahta’daki gazetecilerle bir araya geldi
BYEGM İl Müdürü Güvel, Kahta’daki gazetecilerle bir araya geldi
'Kurtuluş' Romanı Yazarı Çelebi’den Kaymakam Korkutata'ya ziyaret
'Kurtuluş' Romanı Yazarı Çelebi’den Kaymakam Korkutata'ya ziyaret
Kahta Belediyesi araç filosunu genişletti
Kahta Belediyesi araç filosunu genişletti
Kahta'da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı
Kahta'da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı
Kaçak kazı yapan şahıslara jandarmadan suçüstü
Kaçak kazı yapan şahıslara jandarmadan suçüstü
Kahta’daki çevre yolu alt yapı çalışmaları devam ediyor
Kahta’daki çevre yolu alt yapı çalışmaları devam ediyor
Kahta Ziraat Odası Başkanlığı meclis toplantısında bir araya geldi
Kahta Ziraat Odası Başkanlığı meclis toplantısında bir araya geldi
HAYTAP Kahta’da sokak hayvanlarını unutmadı
HAYTAP Kahta’da sokak hayvanlarını unutmadı
Kahta'da kırsal destekler anlatıldı
Kahta'da kırsal destekler anlatıldı
Kahta OSB’de yönetim kurulu toplantısı yapıldı
Kahta OSB’de yönetim kurulu toplantısı yapıldı
Arikent Deresi yol yapım çalışmaları hızla devam ediyor
Arikent Deresi yol yapım çalışmaları hızla devam ediyor
Kahta'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk törenle anıldı
Kahta'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk törenle anıldı
Çiftçiler toplulaştırmadan memnun olmadı
Çiftçiler toplulaştırmadan memnun olmadı

Galeriler Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Adıyamanlılar
    Bedava bonus canlı casino bahis mersin escort gaziantep escort mersin escort escort gaziantep şelale çay kazanları istanbul nakliyat

    Altınşehir Mah.30163 Sok.Palmiye 2 sitesi B Blok. Kat.1 No 1 Adıyaman

    0533 659 63 36

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir.
    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim