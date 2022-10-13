Kahta’da abart egzoz kullanan sürücülere ceza uygulandı

Kahta İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı trafik ekipleri, vatandaşlardan gelen yoğun şikayetlerden dolayı harekete geçti. Kent Güvenlik Yönetim Sistemi üzerinden çalışma başlatan ekipler, ilçenin en işlek caddelerinde de denetim yaparken aynı zamanda da sosyal medyada da çalışmalar yürüttü. Polis ekipleri, modifiyeli araçlar ve abart egzoz kullanan araçları tek tek durdurup denetim yaptı. Yapılan denetim ve çalışmalar sonucunda, trafikte yaptıkları hareketler, egzozlarından çıkan seslerle gece saatlerinde vatandaşların uykularını kaçıran 8 abart egzoz takılı araç başta olmak üzere teknik şartlara aykırı cam filmi ve yeterli sayıda tescil plakası takmayan diğer araçlara da cezai işlem uygulandı.

Kaynak: PHA