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Kahta’da 80 işçinin çalıştığı tekstil fabrikasının çatısı çöktü

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde 80 kişinin çalıştığı bir tekstil fabrikasının duvarı ve çatısı kar kütlesine dayanamayarak çöktü.

28 Ocak 2022 Cuma 17:08
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Kahta’da 80 işçinin çalıştığı tekstil fabrikasının çatısı çöktü

Kahta’nın Çobanlı Mahallesi’nde 80 kişinin çalıştığı tekstil atölyesinin kesimhane bölümünün çatısı, yoğun kar yağışına dayanamayarak çöktü. Tekstil atölyesinin yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle kapalı olması ise olası bir faciayı önledi. Yoğun kar kütlesine dayanamayarak çöken çatının altında kalan tonlarca ağırlığındaki makineler kullanılamaz hale gelirken, işletmenin 5 yüz bin TL zarar gördüğü öğrenildi.

10 yıl önce İstanbul’dan Kahta’ya gelerek tekstil fabrikasını kuran Hasan Gümüş, "İstanbul’dan 2012’de Kahta geldik ve atölyemizi kurduk. O günden buyana işletmemiz devam etmektedir. Şu anda 80 tane çalışanımızla beraber işletmemiz yürüyor. Yoğun kar yağışından dolayı işletmemizin kesimhane bölümü tamamen yıkıldı. Makinalarımızın hepsi kullanılamaz hale geldi. Ortalama 5 yüz bin liraya yakın zararımız var. Bundan dolayı devlet yetkililerimizden yardım bekliyoruz" diye konuştu.

Kaynak: PHA

Son Güncelleme: 28.01.2022 19:03
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